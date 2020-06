Sony dévoile la PlayStation 5

Prévue pour la fin d’année, la console sera disponible en deux versions, avec ou sans lecteur de disque. Plusieurs jeux vidéo ont été révélés.









C’est au terme d’une présentation vidéo de plus d’une heure, diffusée jeudi soir sur Internet, que Sony a révélé le design de sa future console de jeu, la PlayStation 5. Fini le noir qui caractérisait les PlayStation 2, 3 et 4. Le constructeur japonais opte désormais pour une console blanche au design futuriste, et qui sera disponible en deux versions. La PlayStation 5 sera vendue avec ou sans lecteur de disque. Ce dernier modèle, nommé PlayStation 5 Digital Edition, devrait en toute logique être vendu à un tarif inférieur. Mais opter pour cette version signifie que l’on devra télécharger tous ses jeux via le PlayStation Store. Cela induit donc l’impossibilité de les revendre, ou d’acquérir des jeux d’occasion.





Sony a confirmé une nouvelle fois que la PlayStation 5 sortirait bien en fin d’année, mais sans donner de date précise. Le prix de vente reste inconnu.













Les premiers jeux révélés









Cette machine aura pour lourde tâche de succéder à la PlayStation 4, poids lourd incontesté de cette génération de console avec près de 110 millions d’unités vendues depuis fin 2013. Elle fera face à la Xbox Series X de Microsoft, qui devrait sortir simultanément. Cette dernière a jusqu’à présent mis en avant des services comme le Game Pass, un service d’abonnement permettant de jouer à des centaines de jeux vidéo dont toutes les nouveautés issues des studios de Microsoft, dès leur premier jour de commercialisation. La console sera aussi compatible avec Xcloud, qui permettra de jouer à ses jeux vidéo loin de chez soi grâce au streaming.





Sony est, lui, resté silencieux sur les services associés à sa PlayStation 5. Sa communication s’est jusqu’à présent axée sur les capacités techniques de la console. La machine serait dotée d’un disque dur particulièrement véloce qui permettra de réduire drastiquement les temps d’installation et de chargement des jeux vidéo. La manette proposera des vibrations réalistes grâce à la technologie du retour haptique. Les gâchettes R2 et L2, soit les boutons se situant sur la tranche de la manette et servant généralement à tirer dans un jeu d’action, ou à accélérer et freiner dans un jeu de voiture, auront une résistance qui sera modulable en fonction de l’action à l’écran.





La conférence de ce jeudi a aussi été l’occasion de découvrir les futurs jeux de la PlayStation 5. On retiendra Horizon: Forbidden West, suite de Horizon: New Dawn, une des belles exclusivités de la PlayStation 4. Capcom a, lui, dévoilé les premières images de Resident Evil Village, tandis que le jeu Demon’s Souls, sorti en 2009 sur PlayStation 3, aura droit à un remake. Le désormais classique GTA V, écoulé à 120 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2013 sur PlayStation 3, sera également adapté sur PlayStation 5 avec un contenu enrichi.