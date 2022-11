Assemblée nationale : accrochage entre Guy Marius Sagna et Mamour Diallo

Un incident a éclaté lors du passage du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, en commission, hier. D’après le récit du journal Les Echos, les débats ont été houleux entre le député de la Coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), Guy Marius Sagna, et l’un des collaborateurs du ministre, Mamadou Mamour Diallo, nommé Directeur général de l’Office national de l’Assainissement (Onas).



Le journal croit savoir qu’en un moment donné l’activiste a pris la parole pour accuser l’ancien directeur des Domaines de le prendre en photo. Ce qui est formellement interdit dans ces séances, souligne la source. Laquelle ajoute qu’il a fallu l’intervention du président de la Commission Finances et Contrôle budgétaire, Seydou Diouf, pour calmer les ardeurs.



Mamour Diallo aurait expliqué qu’il ne s’intéressait pas à Guy. Mais, son attention était attirée par un autre député de Yaw, Abass Fall, qui dit-il, dormait à poings fermés en pleine séance.