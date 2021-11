Assemblée nationale : Deux propositions de loi ont été enregistrées, depuis 2017

Les propositions de loi vu par Aymerou Gningue

Le constat est établi ! Pour voter des projets de loi introduits par le gouvernement, les députés y vont avec une dextérité à nulle autre pareille. Mais quand il s’agit de proposer des lois, les parlementaires y vont à pas de tortue. A moins d’une année de la fin de leur mandat de 5 ans, les députés de la 13e législature n’ont fait que... deux propositions de loi.





Avec tout ce qu’il y a comme problématiques sur lesquelles le peuple attend ses représentants, le chiffre est très minime. Invité de l’émission "Objection" sur Sud Fm, Aymerou Gningue minimise cet état de fait qui, pour certains, est très grave.