Baisse du loyer : Birame Waltako Ndiaye démonte les propositions du gouvernement de Diomaye Faye

Nommé Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao a expliqué ce que le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye compte faire pour baisser les prix du loyer. Selon lui, il faudra alléger les taxes et impôts aux promoteurs immobiliers pour provoquer un effet domino résultant sur la baisse des prix, mais aussi inonder le marché de logements pour que la demande soit beaucoup moins forte que l'offre.





Cependant, Birame Waltako Ndiaye, journaliste-chroniqueur et auteur du livre "L’Afrique est saturée de sens", n'est pas d'accord avec cette idée d'augmenter l'offre pour faire baisser la demande. "Ces politiques de renforcement de l’existant constituent des pompes aspirantes qui, au lieu de régler le problème du déficit, génèrent des besoins sans cesse grandissants", écrit-il dans une chronique.





Selon le journaliste et écrivain, la solution serait surtout de décongestionner Dakar et de faire en sorte que les autres régions puissent proposer ce que propose Dakar. "L’option agissante sera de mener des politiques qui auront pour objectif de fixer les populations hors de Dakar. C’est en cela que la vision, qui sous-tend les projets de ports secs, de la nouvelle ville de Diamniadio, de l’aéroport de Diass et des universités régionales, doivent être comprise, améliorée et mieux intégrée dans toutes les politiques publiques", écrit-il avant d'ajouter : "N’occupant que 0,28% du territoire national, la région de Dakar regroupe 20% de la population et concentre plus de 75 % des activités économiques du pays. Dès lors, aussi bien dans le secteur du transport public que dans celui du logement, l’ingéniosité des autorités est à trouver dans les projets de territorialisation des politiques publiques

et de désengorgement de la capitale au profit de l’intérieur du pays. La mise en place d’incitatifs économiques, comme la baisse du coût de l’électricité dans les capitales régionales les moins habitées, pourra fructueusement opérer en la matière".