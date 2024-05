Ce qui s'est passé entre Macky Sall et Amadou Ba, Abdoulaye Saydou Sow avoue : "Macky m'a appelé et m'a dit..."

Plusieurs responsables de Benno Bokk Yakaar ont reproché à Macky Sall de ne pas avoir soutenu son candidat Amadou Ba comme il le fallait, lors de la Présidentielle de 2024. Certains, comme son ex-conseiller Oumar Sow, affirment même que la patron de l'Apr a aidé leur rival, Bassirou Diomaye Faye, pour faire tomber son propre candidat, Amadou Ba.







Invité de l'émission "MNF" sur la 7TV, l'ancien ministre, Abdoulaye Saydou Sow, a fait des révélations sur ce qui s'est passé entre les deux ténors de Benno Bokk Yakaar. Bien qu'il ait commencé à nier, il a ensuite été plu dissert.





« Le président n’a jamais dit qu’il lâchait Amadou Ba. Autant pour moi, il me l’a dit une seule fois. Un lundi, il m’a convoqué, m’a dit ce qu’il reprochait à Amadou et qu’il voudrait changer de candidat. Je lui ai dit mon avis, c’est-à-dire qu’il faut continuer avec Amadou parce que c’est la meilleure solution, même si je m’en remettrais à toute décision qu’il prendrait. D’abord parce qu’il a été investi candidat, ce que rien ne pourrait remettre en cause. Il m’a dit : « Je vais consulter les autres et je prendrai la décision mercredi en Secrétariat exécutif national », a raconté Abdoulaye Saydou Sow.





La suite, on la connaît. Macky Sall convoquera tous les responsables de l'Apr et décrétera qu'il faudra soutenir Amadou Ba lors de la Présidentielle, à quelques jours du scrutin. Mais les dés étaient déjà jetés. Amadou Ba sera battu très largement par Bassirou Diomaye Faye, qui remportera l'élection dès le premier tour.