IGE, Cour des comptes, Ofnac : Le président Bassirou Diomaye Faye ordonne la publication des rapports des cinq dernières années

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné, ce mercredi, aux organes de contrôle à procéder à la publication de leurs rapports respectifs des cinq dernières années.





Le chef de l’Etat a demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux de finaliser avant le 15 mai 2024 un projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte. Dans le même sillage, il a ordonné, au-delà des audits et des missions périodiques de vérification dans les ministères, l’organisation annuelle de missions de contrôle dans les institutions constitutionnelles, selon toujours la même source.





"D’ores et déjà, le président de la République a instruit l’Inspection générale d’Etat de mener une mission de contrôle des services de la présidence de la République dans les meilleurs délais. Le président de la République a notamment ordonné la publication des rapports de la Cour des comptes, de l’Inspection générale d’Etat et de l’OFNAC des cinq dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023)", ajoute le communiqué du Conseil des ministres. Qui relève que le président Faye est revenu sur "la politique de transformation de l’Administration publique.





Il a rappelé, à cet effet, les principes partagés du « JUB, JUBAL, JUBANTI », afin de bâtir une administration performante au service des Sénégalais et des intérêts du Sénégal. C’est le sens de sa lettre n° 00807/PR/SP du 8 avril 2024 adressée aux fonctionnaires et agents de l’Administration du Sénégal)".