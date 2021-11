Locales 2022 : ces 8 départements à conquérir à tout prix selon "le peuple"

En prélude aux élections locales prévues dans moins de deux mois, la coalition citoyenne, Le Peuple, est sortie avertir toutes les coalitions de l'opposition afin qu'elles ouvrent les yeux sur 08 départements en particulier. Sur les 45 départements du Sénégal, ces 08 attirent l'attention de la coalition du fait de l'intérêt particulier que l'État porte à ces départements à cause des ressources que renferme le sous sol de ces zones.



Les membres de la coalition, à l'image de Clédor Sène, interpellent alors directement l'opposition et comptent aller vers les futurs élus locaux afin de les renseigner et de les former dans la gouvernance pétroliere et minière. A l'instar de kédougou où la candidature de Moustapha Guirassy a été rejetée, Saint-Louis,Thiès, Tivaouane,Tamba, Fatick Foudiougne et Ziguinchor cachent des trésors sur lesquels l'État compte faire main basse et de ce fait les populations locales ne tireraient pas profit de l'exploitation de ces ressources.