[1 jour, 1 ministre] Maïmouna Dièye : Les secrets d’une vie d’engagements

La nouvelle ministre de la Famille et des Solidarités ne se fixe pas de limites. Professionnelle de l'industrie pharmaceutique, actrice de développement, maire de la commune de Patte d'Oie, Maïmouna Dièye a cette force de croire que tout est possible.







Elle fait partie de ces femmes engagées qui contribuent à faire bouger les choses. Trois décennies d’expérience dans le secteur du médicament marquée par une franche collaboration avec toutes les parties prenantes du secteur de la santé au Sénégal, plus de 40 années d’engagement citoyen au service des couches défavorisées et une vie au service de la collectivité. Maïmouna Dièye donne envie de se dépasser. Et, depuis le 5 avril 2024, son nom figure sur la liste du Gouvernement du Sénégal. Elle est la ministre de la Famille et des Solidarités.









Une responsabilité qu’elle compte assumer pleinement. D’autant plus que, précise Maïmouna Dièye, le Président de la République a mis en place le projet de transformation systémique. Lequel place la famille, la femme et la solidarité au centre des priorités. Ainsi, lors de sa prise de fonction, elle a exhorté ses collaborateurs et fonctionnaires de l’État à plus de rigueur dans le travail pour atteindre les objectifs fixés.





Quête perpétuelle de la connaissance





La ministre est une femme dévouée et rompue à la tâche. Son bagage intellectuel et ses qualités humaines en sont les fondements majeurs. C’est en 1985 qu’elle obtient son Baccalauréat A3 au Collège Jean de la Fontaine à Dakar et son BTS en Actions commerciales à l’Institut Pigier de Dakar, deux ans après. Elle ne s’arrête pas là. Sa soif d’apprendre est insatiable et elle saisit la moindre occasion pour enrichir ses connaissances. En attestent ses nombreuses formations faites ici et ailleurs.





En 1987, elle décroche un diplôme au Michigan à l’American English Language Program (Aelp). Un an plus tard, elle ajoute une corde à son arc en décidant de suivre une formation en Marketing et Communication à l’Aelp. En 1989, elle obtient son diplôme de niveau 4 en Arabe à l’Institut Islamique en 1989.









Quelques années plus tard, Maïmouna Dièye s’envole pour la Suisse. Elle y fera des formations en Marketing/Management avec les Laboratoires Dr Grossmann ag. dans la ville de Bâle, en 1999, 2000 et 2001. Totalisant deux décennies de formations annuelles en Leadership, Marketing et Communication (de 1995 à 2015), elle est titulaire d’une certification en Marketing et communication obtenue à Anvers en Belgique (2009-2010).









Son amour pour la quête de la connaissance l'a poussé à décrocher son Good Governance Executive Leadership Program (GGEL) à l'Institut Panafricain de Développement Local PIMD à Washington. Elle va s’inscrire au Cabinet RNC Reengineering consulting de Dakar, en 2023, pour le renforcement des compétences managériales.









Expériences professionnelles





La marathonienne accomplie est du genre à bien connaître le tracé de sa course. De 1993 à 2009, elle occupe, en Suisse, le poste de Déléguée médicale, superviseure sous régionale avec le Laboratoire DR Grossmann ag. Elle faisait partie aussi d’une équipe de 15 délégués, Sénégal, Côte d'Ivoire avec le Laboratoire Dolisos en France (1999 / 2005) avant d’être affectée au Mali, en Guinée Bissau et République de Guinée de 2000 à 2007 pour le compte des laboratoires Sussex.









Depuis 2016, Maïmouna Dièye est la directrice d’Agence de représentation des laboratoires pharmaceutiques. Elle collabore avec des industries basées en Belgique, en Inde, en Italie, entre autres.









Au-delà de son parcours dans le milieu de la santé, la maire de la Commune de Patte d’Oie n’est pas inconnue dans les réseaux des femmes. Elle a été la Secrétaire générale de Business and Professional Women de 2015 à 2017 et la Chargée des relations publiques puis Secrétaire Générale de Women International Leader for the Peace and Freedom (2019-2021). Elle est membre du bureau au Caucus des femmes et de la Convergence panafricaine de souveraineté respectivement depuis 2018 et 2022.









En 2022, elle est également la cofondatrice de l’Alliance de femmes pour l'équité et le développement (Afed). Elle gère aussi la communication du Conseil Sénégalais des Femmes depuis 2018. Et, elle s’active dans le Réseau de communication et de Développement des Femmes du Sénégal ex Femnet Sénégal et dans le Projet activistes africains pour la justice climatique depuis 2021.





Maïmouna Dièye, c’est aussi un engagement dans le mouvement associatif et social. C’est en 2016 qu’elle est devenue la Secrétaire générale chargée de la communication de la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer (Lisca). Ceci, avant de prendre le poste de Secrétaire Générale chargée de la décentralisation de ladite ligue de 2019 à 2024.





Depuis 2012, elle est la présidente de l’Association Solidarité Entre Nous (Senou) qui est un organe de prise en charge des Daaras et autres actions sociales et humanitaires.









Humaniste dans l’âme





En sus, elle est la présidente de l’Association des sénégalais de retour de Belgique (Aser/Belgique), la Marraine de l’École « Keur Maïmouna » de Oulampane en Casamance, actrice dans la Réinsertion des Émigrés de Retour en collaboration avec CARITAS et OIM, actrice de la Promotion de la Calebasse filière porteuse au Sénégal, actrice dans la Protection de la Zone des Niayes Poumon Vert de la Région de Dakar pour un rééquilibrage écologique, réalisatrice d’une campagne agricole de 03 ans à Koumpentoum sur le coton, le Riz, l’arachide, la calebasse en collaboration avec la Sodefitex, initiatrice de projets domestiques de développement intégrés pour l'autoconsommation (aviculture, culture de table, pisciculture, cuniculture).





Maïmouna Dièye est également la Présidente du Réseau Samadev-international qui est né pour le financement de groupements de femmes avec des mécanismes innovants et participatifs dans plusieurs départements (Oussouye, Ziguinchor, Bignona, Sedhiou, Sokone, Keur Massar, Dakar). Bénévole à Médecins Sans Frontières en Belgique, elle est aussi la présidente de l’Association musulmane de développement de la Patte d’Oie (Atacpad) et est actrice de l’environnement avec le reboisement de 5000 arbres utiles.





Elle est à l’origine de la création du concept des « Causeries entre Femmes » pour le leadership et l’engagement politique féminin. Ce, en plus d’être la Représentante de la structure de Microfinance Internationale Sénégal-Belgique. Mieux, elle est dans la coopérative Coofinees. Laquelle est une initiative qu’elle a portée en collaboration avec l'Union Européenne.









Politicienne engagée





Cette ancienne émigrée est une politicienne engagée. Elle a intégré le parti Pastef-Les patriotes, en 2014. Vice-coordonnatrice de ce parti dissous, dans le département de Dakar, elle a été élue maire de la Patte d’Oie lors des dernières élections locales de 2022 sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw).





Son engagement dans la politique va causer ses démêlés avec la justice. En 2021, alors qu’elle se rendait au domicile de leur leader Ousmane Sonko, la présidente du Mouvement Jigeenou Pastef (Mojip) est interpellée avant d’être libérée.





Suite à l’arrestation de l’actuel Premier ministre, au mois d’août 2023, Maïmouna Dièye a été placée sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, organisation d’un mouvement insurrectionnel, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à causer des troubles politiques graves, provocation directe d’un attroupement armé.





Durant son incarcération, elle sera transférée au Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec à cause de son état de santé précaire, après qu’elle a entamé une grève de la faim. Elle bénéficiera, plus tard, d'une liberté provisoire. Synonyme de liberté définitive.





Au soir de la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la Présidentielle, elle s’est rappelée les épreuves traversées avant d’en arriver là. « De Septembre 2014 à Mars 2024, 10 ans de compagnonnage, de sacrifice, de travail de dur labeur, de morts d’hommes, de mutilations, tortures, séquestrations, barbaries et quoi encore. On a payé le prix pour enfin tenir les rênes de notre cher Sénégal. Nous avons vendu le projet de Pastef aux Sénégalais en sillonnant les zones les plus lointaines et difficiles d’accès. Je me suis battue corps et âme pour ce projet et aujourd’hui plus que jamais, je m’engage pour sa sauvegarde », fait-elle savoir.









3 fois Championne du Sénégal en…









Maire de Golf Sud, Khadija Mahéhor Diouf témoigne à son égard sur Facebook: «Votre nomination en tant que ministre de la Famille et de la Solidarité est bien plus qu'une simple reconnaissance de vos compétences, c'est l'aboutissement d'un parcours exceptionnel marqué par votre dévouement inébranlable envers les familles sénégalaises ».





Elle poursuit : « Chaque action, chaque initiative que vous avez entreprises jusqu'à présent a été guidée par une compassion profonde, par un sens aigu de la justice sociale et par un désir ardent de voir chaque personne épanouie et soutenue dans notre société. Votre engagement envers les plus vulnérables, votre capacité à écouter et à agir pour le bien commun sont des qualités rares qui font de vous une source d'inspiration pour nous tous».