Mamadou Alimou Bâ, premier arbitre international de la région de Kaffrine : Parcours d’un passionné de l'arbitrage

Mamadou Alimou Bâ, étudiant à l’Ufr des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport de l'Université Gaston Berger a été promu arbitre assistant international par la Fédération internationale de football (Fifa), il y a quelques semaines. Il est ainsi devenu le premier de la région à accéder à ce titre.









Mamadou Alimou Ba, jeune arbitre d’origine Kaffrinoise, a passé une étape cruciale dans sa carrière en réussissant brillamment les tests d’admission au cercle restreint d'arbitre international de la Fifa.Depuis lors, il est devenu le premier de la région à accéder à ce niveau. Actuellement étudiant à l’Ufr des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport, le porteur de sifflet a dû cravacher dur pour en arriver là. “C’est à l’âge de 14- 15 ans que j’ai démarré avec les cours d'arbitrage. Au fur et à mesure, j’ai commencé par arbitrer des matchs navétanes puis en 2017 j’ai commencé à arbitrer des matchs de championnat”, confie-t-il.









Mamadou Alimou Bâ est reconnaissant du soutien de la population kaffrinoise à son endroit. "Je ne peux que remercier Dieu, mes parents et tous les habitants de Kaffrine pour tout le soutien. Je suis plus que reconnaissant de ce que j'ai pu accomplir et je compte continuer dans ce sens", souligne-t-il tout en se rappelant la cérémonie de remise de badge en son honneur qui a eu lieu le 25 janvier dernier à Kaffrine. L'instant a été marqué par la présence du vice-président de la Fédération sénégalaise de football, par ailleurs, ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et non moins maire de la commune Abdoulaye Saydou Sow, de l'inspecteur régional de la jeunesse et des sports de Kaffrine Ibrahima Diba et des présidents de la commission régionale d'arbitrage (Cra). Dans la salle de conférence archi comble de la mairie de la commune de Kaffrine où la cérémonie s'est tenue, autorités, amis et parents du récipiendaire étaient réunis pour fêter "une fierté de leur région", qui a réussi la prouesse de se hisser au sommet de l'arbitrage.