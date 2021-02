Covid-19 : 9 décès, 383 nouveaux tests positifs et 55 cas graves

Le Sénégal a dépassé depuis hier, le cap des 28.000 cas positifs au coronavirus. Aussi, est-il, que les nouvelles contaminations enregistrées au quotidien continuent de prendre une courbe ascendante. Ce samedi 6 février, sur un échantillon de 3029 tests, 383 nouvelles infections ont été répertoriées. Ce qui donne un taux de positivité 12,64% de selon les résultats des examens virologiques.Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont déclaré que les tests positifs sont répartis entre 120 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé de l’Action sociale et 263 cas issus de la transmission communautaire. Les malades de ce second groupe sont localisés à Saint-Louis, Mbour, Kaolack, Dakar-Plateau, Thiès, Liberté 6, Rufisque, Touba, Khombole, Guédiawaye, Dahra, Maristes, Mermoz, Popenguine, Dieuppeul, Ouakam, Pikine, Diourbel, Fann Résidence, Grand-Dakar, Kaffrine, Keur Massar, Médina, Ndoffane, Parcelles Assainies, Point-E, Sokone, Ziguinchor, Cité Aliou Sow, Cité Asecna, Cité Keur Damel, Diamniadio, Fann Hock, Hlm, Hlm Grand-Yoff, Khar Yallah, Liberté 5, Maka Coulibantang, Niague, Ngor, Ouest Foire, Patte d’Oie, Richard-Toll, Sacré-Coeur 3, Thiadiaye, Tivaouane Peulh, Amitié 2, Bambilor, Cambérène, Cité des Enseignants, Cité des Magistrats, Cité des Nations Unies, Cité Port, Dagana, Derklé, Diofior, Fass, Fass Mbao, Gueule Tapée, Guinguinéo, Hamo 3, Joal, Kébémer, Kounoune, Liberté 2, Liberté 4, Matam, Nioro, Nord Foire, Ouagou Niayes, Petit Mbao, Pout, Sangalkam, Scat Urbam, Sicap Mbao, Tambacounda, Yarakh, Yeumbeul, Thilogne et Tivaouane.Le communiqué numéro 342 sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal a annoncé 9 décès. Ils ont été enregistrés hier vendredi 5 février dans les « structures hospitalières du pays ».Par ailleurs, 55 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.Par contre, 219 patients hospitalisés été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris ce jour. En sus, l’état de santé des autres malades est stable.Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a enregistré 28489 cas positifs au coronavirus dont 23292 personnes guéries, décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4521 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective surtout le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.