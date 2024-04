Hangar des pèlerins : Les hémodialysés dénoncent les récurrentes infections au cours de leur traitement

Face aux multiples infections auxquelles ils font face, les hémodialysés du Hangar des pèlerins montent au créneau. Sur Rfm, ils estiment que le site n'est plus approprié pour leur prise en charge. Par conséquent, ils demandent leur transfert vers des structures hospitalières plus sûres pour prendre en charge cette maladie.





« Nous avons remarqué beaucoup de cas d'infection. Les malades se plaignent et c'est très pesant. Nous ignorons la cause. Par contre, nous lançons un appel aux services sanitaires. Aujourd’hui, j’ai des béquilles, ce n'était pas le cas au début de mes séances de dialyse », déclare un insuffisant rénal.





Avant d’ajouter : « Le hangar n’est pas sécurisé. Les gens entrent et sortent comme ils veulent. Et nous sommes confrontés à des infections à n'en plus finir. C’est pourquoi nous voulons être transférés dans les hôpitaux ou bien retourner à l'hôpital Aristide Le Dantec."





Des propos corroborés par le porte-parole des malades qui liste ainsi leurs doléances aux nouvelles autorités du pays. « Nous appelons les nouvelles autorités à nous désenclaver en nous amenant dans des hôpitaux comme tous les dialysés. Nous leur demandons d’avoir un regard social à l'égard des malades. C'est-à-dire la prise en charge des échos, radios et des différents problèmes dont généralement sont victimes les malades ».





Démenti





Cependant, le professeur El Hadj Fary Ka, le responsable de l'équipe médicale du hangar et chef du service de néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec dément cette assertion.





Selon lui, « il serait le premier à tirer la sonnette d'alarme, s'il y avait un nombre important d'infections chez les hémodialysés ».





Joint par téléphone, le Pr. Ka affirme que le centre de dialyse du hangar fait correctement son travail.