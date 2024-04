Santé publique : Une recherche révèle les chiffres clés des deux dernières décennies

Les perspectives pour le pays en matière de santé publique interpellent surtout avec le changement de régime. Au cours des deux dernières décennies, le Sénégal a progressé en matière de santé selon des recherches d'Exemplars in Global Health avec comme partenaires le Dr Cheikh Mbacké Faye du Centre africain de recherche sur la population et la santé, Mohamadou Sall, directeur de l'Institut de la population, de la démographie et de la santé de la reproduction (IPDSR), de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Moussa Sarr, Institut de recherche en santé, surveillance épidémiologique et formation et le Dr. Ndeye Fatou Ndiaye, Institut de Technologie Alimentaire (ITA)









Lesdits partenaires ont travaillé respectivement sur la Recherche sur la réduction de la mortalité néonatale et maternelle, la Recherche sur la réduction des retards de croissance et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, la Recherche sur l'administration des vaccins et la Recherche sur l'anémie chez les femmes en âge de procréer.

















Mortalité? des moins de cinq ans













Parmi les domaines ciblés, il y a eu la mortalité. En effet, les enfants sénégalais ont plus de chance de survivre au-delà de l'âge de cinq ans que jamais auparavant. La mortalité des moins de cinq ans a diminué de 70 % en 20 ans. L'un des facteurs ayant considérablement amélioré la couverture de la vaccination et d'autres services de santé infantile était la mise à disposition de services là où les communautés se rassemblent.









Entre 2000 et 2017, le Sénégal a réduit le taux de mortalité? des enfants de moins de cinq ans de plus de 59 %. Des données ont servi a? évaluer et a? prioriser les interventions potentielles. Des recherches locales ont été menées afin d’en faciliter la généralisation. Les systèmes de surveillance existante ont été? exploités aux fins de suivi et d’évaluation. Les réseaux efficaces d’agents de sante? communautaire ont joué un rôle clé dans l’engagement communautaire, la sensibilisation et la prestation de soins. Cela a permis de renforcer l’adhésion du public et de faciliter le déploiement des nouveaux traitements.









Mortalité? néonatale et maternelle









S’agissant de la mortalité? néonatale et maternelle et l'anémie chez les femmes en âge de procréer, il faut noter que les femmes au Sénégal vivent plus longtemps et plus sainement grâce aux efforts du pays pour accroître l'accès à la planification familiale et réduire les décès maternels et l'anémie chez les femmes en âge de procréer.









La recherche révèle que “ la réduction des obstacles financiers aux soins de santé maternelle, les investissements dans l'éducation des filles, la formation des infirmières et des sages-femmes, ainsi que l'augmentation de l'accès aux contraceptifs, sont quelques-unes des actions clés entreprises”.









Pour ce qui est des données dans ce domaine “ entre 2000 et 2017, le taux de mortalité? maternelle (TMM) du Sénégal a diminué", passant de 553 a? 315 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le pays a également vu son taux de mortalité? néonatale (TMN) diminuer, passant de 38 a? 21 décès pour 1000 naissances vivantes entre 2000 et 2020”.









La démarche communautaire









Le Sénégal a priorise? les efforts visant a? impliquer les communautés et a? promouvoir la sante? maternelle et néonatale par le biais de politiques et d’initiatives visant a? soutenir les communautés et a? encourager les agents de sante? communautaires qui se consacrent a? la sante? maternelle et néonatale, tels que les Bajenu Gox et les Matrones. Ainsi, “de 2005 a? 2017, le Sénégal a réduit la prévalence de l’anémie chez les femmes non enceintes en âge de procréer de 58% a? 53%”.









Le renforcement des systèmes de sante? a permis d'élargir l'accès a? la lutte contre le paludisme (y compris la prévention, comme les moustiquaires imprégnées d'insecticide, et le traitement, comme les combinaisons thérapeutiques a? base d'arte?misinine), aux contraceptifs modernes et la supplémentation en fer/acide folique dans les régions rurales qui, historiquement, avaient un accès plus limite?. La prévalence élevée de la pauvreté et le ciblage sous-optimal des programmes sur les populations sous-dote?es et les plus pauvres restent des obstacles majeurs a? de nouveaux progrès.









Le retard de croissance













Le Sénégal présente l'un des taux de retard de croissance les plus bas en Afrique de l'Ouest selon toujours les résultats de la recherche. Le pays a démontré un engagement politique distinct envers la nutrition, le plaçant parmi les rares pays à avoir élevé la nutrition au-delà du Ministère de la Santé afin de garantir une plus grande visibilité et coordination.









De 2000 a? 2022, le Sénégal a réduit son taux de retard de croissance de 24,7 % a? 17 %. Il a crée? la Cellule de lutte contre la malnutrition (CLM), un organisme consacré a? la nutrition place? sous l'autorité du Premier ministre, qui assure la supervision et la mise en œuvre des programmes de nutrition. Avant d’élargir son système de sante? communautaire et a vu le pourcentage de femmes ayant effectué au moins quatre visites de soins prénatals passer de 14 % a? 57 %.









Fourniture de vaccins









En 2022, 99 % des établissements de santé publique proposaient une vaccination de routine et disposaient de tous les vaccins de routine en stock. Notre pays a cartographié l'hésitation à la vaccination pour mieux cibler l'engagement communautaire et a investi dans l'amélioration des chaînes d'approvisionnement grâce à des systèmes informatiques et à la formation des travailleurs de première ligne. “Entre 2000 et 2017, le Sénégal a considérablement amélioré la portée et la rétention de son programme de vaccination. En effet, tous les départements ont enregistré une différence inférieure a? 10 points de pourcentage entre les personnes ayant reçu une et trois doses de vaccin DTC.









Il a exploite? efficacement un système de surveillance des maladies et de suivi de la couverture pour combler les lacunes en matière de couverture vaccinale et améliorer ses résultats. En outre, le gouvernement du Sénégal a aménagé ses activités de sensibilisation de manière a? stimuler la demande, en établissant un cadre unique d’agents de sante? communautaires, comme les Bajenu Gox.









Réponse précoce au Covid









La réponse précoce du Sénégal au Covid-19 a révélé? des progrès, de même que sa capacité? a? maintenir les services de sante? essentiels pendant la pandémie, notamment en s’appuyant sur des partenariats et des adaptations innovantes de ses services afin d’accroître les capacités.









Le pays a réutilisé ses capacités de dépistage destinées a? d’autres maladies pour accélérer sa réponse au Covid-19, et a décentralisé le dépistage dans tout le pays. Il a été? l’un des premiers pays africains a? mettre au point et a? fabriquer des tests de diagnostic rapide.