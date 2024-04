Deuxième acompte provisionnel et dépôt des ETAFI : La Direction des Impôts et Domaines rappelle ses usagers à leurs obligations

Dans un communiqué reçu à Seneweb, le Bureau de la Communication et de la Qualité de la Direction des Impôts et Domaines a fait savoir aux usagers que la date du 30 avril a été fixée comme dernier délai pour le versement du deuxième acompte provisionnel, du dépôt des ETAFI et de la déclaration de CEL /VA.





"La Direction générale des Impôts et des Domaines rappelle aux usagers les échéances du 30 Avril 2024 établies comme suit :





-le paiement du deuxième acompte provisionnel de l’Impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) ;





-la déclaration de la contribution économique sur la valeur ajoutée (CEL /VA) ;





-le dépôt des états financiers (les usagers relevant de la Direction des Grandes Entreprises et de la Direction des Moyennes Entreprises sont invités à effectuer le dépôt de leurs états financiers sur la plateforme Sen ETAFI accessible à partir du site web (www.dgid.sn )", note la Direction des Impôts et Domaines (DGID).