KENIEBA (BAKEL) : Les populations réclament la fermeture de la société indienne qui exploite le manganèse depuis plus de 10 ans

Les populations de Kenieba, dans le département de Bakel, région de Tambacounda, appellent les organisations, les syndicats, la société civile et autres à se joindre à leur appel urgent pour la fermeture de la société GH Mining exploitant le manganèse dans cette localité depuis plus de 10 ans.









Situé à la frontière avec le Mali, Kenieba manque de tout. Cette localité aux innombrables potentialités comme le fer, l'or et le manganèse ne dispose ni d'eau encore moins d'électricité. En hivernage, la localité est coupée du monde, faute d'infrastructures routières. Fatiguées de vivre avec la société indienne, ces populations unies comme un seul homme appellent les nouvelles autorités à fermer la société.

Elles ont exprimé cette revendication à l’occasion d'une rencontre avec la presse.

‘’Les populations de Kenieba souffrent énormément et appellent les organisations, syndicats, société civile et toutes les populations des autres localités à se joindre à leur appel urgent pour la fermeture de la société indienne qui exploite le manganèse depuis plus de 10 ans sans aucune retombée’’, déclare Seybani Diallo leur porte-parole. Ces populations dénoncent également la pollution à grande échelle réalisée par cette société. "Les populations ne peuvent plus vivre avec la pollution en sus de la dégradation de leur environnement. Tout est à refaire dans notre arrondissement. Nous ne pouvons plus respirer à cause de la pollution. L'environnement est complètement détruit".