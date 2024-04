Lutte contre la délinquance: 445 individus interpellés par la police

Pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, la police a multiplié ses actions sur l'étendue du territoire.





C'est dans ce cadre qu'une nouvelle opération de sécurisation a été déroulée dans la nuit du mardi au mercredi de 21h à 5h sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique.