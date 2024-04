Pointage dans les administrations: L'avis tranché d’un inspecteur du travail

Le système de pointage exigé dans l’administration par le nouveau régime pour plus de rigueur ne semble pas faire l'unanimité. En tout cas, l'inspecteur du travail Alioune Fall n'est pas du même avis. « Le pointage n’est pas une panacée pour résoudre les problèmes de l’administration », a-t-il fait savoir sur Facebook.





Le chef de la Division des négociations et des relations professionnelles au ministère du Travail est convaincu qu'être à l’heure au travail ne permet pas de travailler avec efficacité. « Pointer ou émarger à l’entrée et à la sortie suppose que le travail attendu s’effectue seulement entre quatre murs. Or, c’est mal connaître l’administration que de penser que son efficacité est liée au présentéisme», a-t-il expliqué.





A l'en croire, l’administration, c’est trouver des solutions aux problèmes des populations où qu’elles se trouvent.