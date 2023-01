Tragédie de Sikilo : imams et oulémas du Djoloff s’inclinent devant la mémoire des disparus

L’association des imams et oulemas du département de Linguère se dit peinée par l'accident mortel survenu dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier vers trois heures du matin, à hauteur du village de Sikilo distant de 6 km de Kaffrine.

En ce deuxième jour du deuil national, les imams du Djoloff n'ont pas manqué de formuler des prières à l’endroit de toutes les personnes qui ont péri dans cet accident tragique.

Ils ont également prié pour un prompt rétablissement de tous les blessés.

Les imams et oulemas du Djoloff invitent les chauffeurs à plus de responsabilité et de prudence sur les routes avant de saluer les mesures prises par le gouvernement lors du conseil interministériel sur la sécurité routière.