Urgent ! Un avion rate son décollage, le moteur prend feu, quatre blessés graves dont le copilote, l’AIBD fermé

L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass est fermé depuis plusieurs heures. Beaucoup de vols sont annulés, certains ont été déroutés vers Banjul (Gambie).



La cause ? D’après des informations de Seneweb, un avion de Transair, affrété par Air Sénégal, a effectué une sortie de piste au moment du décollage. Le moteur a pris feu causant quatre blessés graves, dont le copilote de l’appareil, et d’importants dégâts matériels (voir les photos et vidéo). Les victimes ont été prises en charge par le SAMU.



L’avion était en partance pour Bamako. L’accident est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi, peu après 1 heure. Selon nos informations, c’était au moment où le pilote effectuait sa deuxième tentative de décollage.



Seneweb a appris que le vol comptait 183 passagers ; lesquels ont été évacués via les tobogans de l’appareil et pris en charge au niveau du hangar des pèlerins. Le pire a été évité grâce à l’intervention rapide des Sapeurs-Pompiers, nous dit-on.



