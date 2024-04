Vague de chaleur sur une grande partie du Sénégal du 17 au 23 avril : L'alerte de l'ANACIM

Une vague de chaleur devrait toucher une grande partie du Sénégal, à partir de ce mercredi 17 avril. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), cette vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu'au samedi 23 avril.





La vague de chaleur devrait toucher plusieurs régions, notamment celles au Centre, à l'Est et au Sud-Est, avec probablement une partie du Nord du pays. "Des coups de chaleur et un sentiment d'inconfort seront probablement ressentis dans les régions de Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Saint-Louis, Louga, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou. Un suivi régulier des personnes vulnérables et souffrant de pathologies chroniques (diabète, maladie rénale, HTA, affections respiratoires, etc.) est recommandé surtout dans les localités à risque", avertit l'Anacim.