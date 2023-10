Beach Soccer : Yoff participe au tournoi international de Moscou

Le champion en titre du championnat de Beach Soccer, Yoff, participe à la deuxième édition du tournoi international de Moscou.



Le tournoi va débuter ce jeudi 12 octobre pour s’achever le dimanche 15 octobre 2023. Les 8 équipes en lice Lokomotiv, Spartak, CSKA, Center of The Olympic Reserve, Brest-Volga, Golsapoosh, Malasairy et Yoff seront réparties en deux groupes de quatre.