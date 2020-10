Chelsea : Malaise Kanté-Lampard, le Français rêve du Real !

N’Golo Kanté entame sa cinquième saison avec Chelsea où il est sous contrat jusqu’en 2023. L’Inter espère qu’un sixième exercice ne suivra pas mais pourrait être rejoint par un géant européen.







N’Golo Kanté profite du rassemblement en équipe de France pour retrouver le sourire. Une trêve internationale dont le milieu de terrain avait bien besoin. Selon Le Parisien, le champion du monde 2018 traverse une période assez délicate à Chelsea. Sa relation avec son entraîneur Frank Lampard s’est détériorée, un fait qui peut s’expliquer par le refus du coach des Blues de laisser son joueur se rendre au mariage de l’un de ses amis. Frustré, l’ancien joueur de Leicester pourrait réfléchir à son avenir et décider de quitter Londres l’été prochain. L’Inter Milan souhaitait boucler l’arrivée du Français à la fin du dernier mercato, mais le timing très serré n’a pas joué en sa faveur.





Emmené par son entraîneur Antonio Conte, particulièrement fan du joueur tricolore, le club italien sera certainement toujours désireux de sortir le chéquier en fin de saison. Mais qu’en pense l’intéressé ? Le média francilien évoque la tentation du Real Madrid. N’Golo Kanté est fan du club madrilène depuis sa tendre enfance et rêve de porter un jour la célèbre tunique blanche du géant européen. Bénéficiaire de 100 ME cet été, le Real aura les fonds nécessaires pour réaliser une telle opération mais pourrait prioriser les dossiers Mbappé, Camavinga ou Aouar. Les cartes sont dans les mains de Florentino Perez et Zinedine Zidane. D’ici le mercato estival 2021, l’état-major du champion d’Espagne a le temps de gamberger.