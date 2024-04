En conflit avec la Salernitana : Boulaye Dia brise le silence

Le conflit entre l'attaquant international sénégalais Boulaye Dia et son club de la Salernitana est loin de connaitre son épilogue. Alors que des discussions sur une possible réconciliation et une réintégration du joueur dans l'équipe première étaient en cours, l'ancien attaquant de Villareal a choisi de sortir de son silence pour donner sa version des événements concernant l'incident avec l'entraîneur qui l'a exclu de l'équipe de Salernitana depuis le 2 mars dernier, suite à son refus d'entrer en jeu contre l'Udinese (1-1).





Dans une interview accordée au journal français "L'Équipe", l'ancien Rémois a catégoriquement contesté les déclarations de son club.





"Le club a menti. Je tiens à rétablir la vérité. Je veux également restaurer mon image, car on dirait que je suis une personne à problèmes. Mais je n'ai jamais eu de problème. Le club a menti", a déclaré Boulaye Dia (27 ans).





Il a ensuite exposé sa version des faits : "Je n'ai jamais refusé d'entrer en jeu. À la 80e mn, l'entraîneur m'a demandé de commencer à m'échauffer. J'ai simplement hoché la tête, car je ne pensais vraiment pas entrer, n'ayant pas eu de préparation physique au préalable. Il a interprété mon geste et m'a aussitôt dit de m'asseoir, en envoyant un autre joueur à l'échauffement."





Cependant, malgré cette situation conflictuelle, le nouvel entraîneur du club, Stefano Colantuono, souhaite récupérer le joueur pour le reste de la saison. "Ils cherchent à trouver un compromis pour que je puisse rejouer. Ils ont tenté de me faire endosser la responsabilité de la situation et maintenant ils recherchent une médiation. Le nouvel entraîneur aimerait me récupérer pour que je puisse contribuer", explique l'avant-centre des Lions.