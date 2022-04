Profil : Boubacar Kamara, un couteau suisse dans la tanière

Selon des informations du journal l’Equipe, le jeune joueur olympien aurait donné son accord de principe au Sénégal. Un renfort de taille pour Aliou Cissé, qui malgré son jeune âge, possède une belle expérience au plus haut niveau et une palette technique impressionnante.





Au même titre que Maxime Lopez (parti à Sassuolo), Boubacar Kamara représente la réussite du centre de formation de l’Olympique de Marseille. Arrivé au club à l’âge de 5 ans, le minot a fait toutes ses classes dans le club de la Canebière. À 16 ans, il est lancé dans le grand bain par Rudi Garcia lors de la rencontre de coupe de la Ligue contre Sochaux en 2016. Défenseur central de formation, il a été aligné à plusieurs reprises par Rudi Garcia au poste de milieu défensif pendant cette saison. La saison suivante, le jeune phocéen a connu les joies de la coupe d’Europe en devenant, le plus jeune joueur de l’histoire de l’Olympique de Marseille à disputer une compétition européenne lors de la rencontre de Ligue Europa contre Konyaspor en 2017.







Sur une pente ascendante avec Rudi Garcia, Boubacar Kamara va poursuivre sa progression et continuer à s’affirmer dans le 11 marseillais malgré le départ du français en 2019.





Il fait l’unanimité chez ses coachs





Son remplaçant, André Villas-Boas, tombe très vite sous le charme du franco-sénégalais et principalement de sa polyvalence. “Boubacar Kamara en 6. On va voir. Selon moi, Bouba peut devenir un des meilleurs centraux du monde, il a des qualités incroyables. Il a cette polyvalence aussi, mais il a envie de s'établir comme défenseur central, c'est son poste préféré. Et je dois prendre ça en considération comme coach”, disait l’entraîneur portugais en conférence de presse le 02 Décembre 2019. L’ancien coach de Tottenham fera du milieu marseillais l’une de ses pièces maîtresses en lui faisant disputer plus de 50 matchs lors de ses deux saisons passées sur le vieux port.





Avec Boubacar Kamara, les entraîneurs passent mais la confiance est renouvelée. Ayant pris les rênes de l’Olympique de Marseille en mars 2021, Jorge Sampaoli a lui aussi été séduit par le joueur de 22 ans. Depuis le début de la saison, le coach argentin l’a titularisé à 27 reprises malgré la fin de son contrat au terme de la saison et son départ probable de son club formateur, sauf retournement de situation.





Dans l’antichambre de l’équipe de France





Boubacar Kamara connaît bien les équipes de France de jeunes pour y avoir fait toutes ses classes. Sélectionné pour la première fois en 2015 en équipe de France des moins de 17 ans, il participe au championnat d’Europe de la catégorie en 2016. Souvent appelé en équipe de France espoirs par Sylvain Ripoll, le phocéen va connaître sa première grosse désillusion en sélection. Le sélectionneur des espoirs ne le retient pas pour la phase finale de l’Euro 2021 en Hongrie et en Slovénie. « C'est une évaluation entre les différents joueurs qui postulent à ce poste-là. Il y a une réflexion à ce niveau-là et ce que je vois et ce que je ressens depuis un petit moment », a déclaré le technicien français pour justifier l’absence de Kamara.





Futur néo-lion aux crocs acérés...





Le sacre historique de l’équipe nationale du Sénégal au Cameroun n’a pas manqué d’émouvoir l’olympien. Dans une vidéo partagée sur son réseau social, à la suite du tir au but décisif de Sadio Mané, on l’y voit exprimer toute sa joie et sauter dans tous les sens en arborant le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. Une manifestation de joie qui a, bien évidemment, relancé les débats autour d’une possible venue en sélection. Un cas de figure qui pourrait se concrétiser selon l’Equipe. Le journal sportif français a révélé que le footballeur aurait donné son feu vert en faveur du Sénégal.