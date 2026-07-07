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Politique

Foncier : le gouvernement lève progressivement les restrictions de Ousmane Sonko

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour 10800 Lectures 14 Commentaires | English
Foncier : le gouvernement lève progressivement les restrictions de Ousmane Sonko

Foncier : le gouvernement lève progressivement les restrictions de Ousmane Sonko

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Le gouvernement a engagé le processus de déblocage des dossiers fonciers suspendus depuis 2024. Près de deux ans après les mesures de gel annoncées les 31 juillet et 7 novembre 2024 sous le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, les services de l'actuel Premier ministre Mohamed Al Aminou Lô

accélèrent la levée progressive des restrictions concernant plusieurs lotissements, Plans d'urbanisme de détail (PUD) et pôles urbains dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Cette démarche traduit une nouvelle étape dans le traitement des dossiers issus des audits fonciers.

Selon un communiqué de la Primature consulté par L'AS, cette initiative fait suite aux orientations du Conseil des ministres du 1er juillet 2026. Le Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des audits fonciers a été instruit de finaliser, au cours du second semestre 2026, les actes administratifs nécessaires, les arbitrages et les états des lieux devant permettre la levée des suspensions.

Le processus vise notamment les attributaires considérés comme réguliers et de bonne foi. Le communiqué souligne qu'« un processus de mainlevée de suspension des travaux lancé a permis à un nombre conséquent de détenteurs réguliers de titres, de bonne foi, de prendre possession de leur attribution ». Le gouvernement précise toutefois que la régularisation concernera uniquement les titulaires de droits « ne souffrant d'aucun vice de forme ou de fond, en particulier sous la forme d'accaparement de plusieurs parcelles ».

Dans ce cadre, les autorités indiquent que certaines décisions administratives ont déjà été prises dans le cadre de l'assainissement du foncier, notamment l'annulation du Plan d'urbanisme de détail de Nouvelle Ville de Thiès et de certaines parties des PUD de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane situées entre la VDN et l'océan.

En attendant l'achèvement des procédures, le gouvernement maintient l'interdiction de reprendre les travaux sans autorisation préalable. « Il est demandé aux détenteurs de titres sur ces différents sites, de s'abstenir de tout acte tendant à la reprise des travaux, sans autorisation préalable », avertit la Primature, ajoutant que « toute contravention en la matière fera l'objet de mesures appropriées à l'encontre du contrevenant ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le gouvernement lève progressivement les restrictions foncières suspendues depuis 2024 dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. - La régularisation concerne uniquement les attributaires réguliers et de bonne foi, sans vice de forme ou d'accaparement de parcelles. - Le gouvernement maintient l'interdiction de reprendre les travaux sans autorisation préalable, sous peine de mesures appropriées.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (14)

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    Alhamdoulilah il y a 1 jour
    Je crois que REWMI est sur la bonne voie. On en saura quelques choses dans les années à venir SPD. Dieu est entrain de nettoyer ce pays . Diomay, comme tout le monde le voit va droit au mûr. Il utilise l'ancien système politique ( acheter les populations) et pourtant Macky, Amadou Bah, Idy... Tous ces gens ont plus d'expérience, plus de mérite , plus de diplôme, plus de courage, plus d'argent que lui. Et ils n'ont pas réussi à berner les sénégalais. Depuis 2000 , les senagalais utilisent l'argent des politiciens et une fois aux urnes ils choisissent leur candidat. Si je suis contre Sonko et je milite pour l'ancien système avant de voter Diomay je voterai AMADOU BAH Oubien ? Si je suis pour le changement pourquoi voterai je pour DIOMAY à la place de Sonko ? Au nom de quoi ?? Donc Diomay n'a pas une ligne politique clair. On ne sait pas où le classer. On va entendre de moins en moins le JJJ. Pourquoi ? C'est parce que c'est SONKO qui l'incarne. Par ailleurs DIOMAY manque d'identité. Avec Macky Sall on sentait du Macky dans la politique, Abdoulaye Wade était un leader bandit , Diouf était cynique, Senghor Dictateur... SONKO , tout le monde le connais, il occupe tout le pays...Mais DIOMAY on ne sait pas comment le qualifier. C'est lui le vrai Président Par Défaut. Donc si Dieu nous a débarrasser l'ancien système et aussi , tout ce qui était de l'ancien système et qui se cachait dans le projet, on ne peut que dire Alhamdoulilah. Nous sommes sur la bonne voie. Ça peut prendre du temps mais dina Bax inch'Allah
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    UKnow il y a 1 jour
    Apparemment ce PM comprend combien le BTP pése sur notre économie. Ces arrêts brutaux (non ciblés) ont malheureusement déja beaucoup nui. We need to come out of this mess !
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    Tra il y a 1 jour
    Ce sont les baux qui ne sortent pas . On oppose aux gens une nouvelle délibération de la commission domaniale en application d’un arrêté de Daouda Diallo qui est dépassé. Les services des domaines ne veulent rien faire et bloquent tous les propriétaires qui veulent construire car vous pouvez pas avoir un plan cadastral ni une autorisation de construire. Le retard pour les baux est imputable aux autorités et DESCOS qui avaient tout bloqué. Tous ceux qui ont une attribution et la main levée de DESCOS doivent pouvoir prétendre à une autorisation de construire.
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    SAR il y a 1 jour
    Ce sont les domaines qui bloquent toutes les constructions .

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