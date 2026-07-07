Politique

Auteur: Sokhna Isseu SAMB

il y a 17 heures

Nations Unies: Macky Sall poursuit son offensive diplomatique

Ce 6 juillet 2026, l’ancien président du Sénégal a rencontré SEM Michael Waltz, Représentant permanent des États‑Unis auprès des Nations Unies. À l’issue de cet entretien, Macky Sall a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges, qu’il a trouvés « constructifs et approfondis ».

Les discussions ont porté sur des sujets d’intérêt majeur, parmi lesquels la réforme de l’Organisation .

Macky Sall a tenu à remercier le diplomate américain pour cette rencontre.