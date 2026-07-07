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Politique

Nations Unies: Macky Sall poursuit son offensive diplomatique

Auteur: Sokhna Isseu SAMB

il y a 17 heures 5466 Lectures 8 Commentaires | English
Nations Unies: Macky Sall poursuit son offensive diplomatique

Nations Unies: Macky Sall poursuit son offensive diplomatique

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Ce 6 juillet 2026, l’ancien président du Sénégal a rencontré SEM Michael Waltz, Représentant permanent des États‑Unis auprès des Nations Unies. À l’issue de cet entretien, Macky Sall a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges, qu’il a trouvés « constructifs et approfondis ».

Les discussions ont porté sur des sujets d’intérêt majeur, parmi lesquels la réforme de l’Organisation . 

Macky Sall a tenu à remercier le diplomate américain pour cette rencontre. 

Auteur: Sokhna Isseu SAMB
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (8)

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  • image
    Hé! ⭐ Top commentaire il y a 17 heures
    De toutes façons c'est simple: au mieux, il devient SG de l'ONU; au pire, il redevient PR du Sénégal. Dofou lène sakh ! 😂
  • image
    Xeme il y a 15 heures
    Macky Sall poursuit sa distribution de titres de presse au Sénégal. Et ça lui coûtera des milliards.
  • image
    Maba du Rip il y a 14 heures
    Arsène Lupin le casseur du siècle
  • image
    Emxe il y a 14 heures
    Pauvre Xeme qui voit des milliards partout

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