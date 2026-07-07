Nations Unies: Macky Sall poursuit son offensive diplomatique
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Ce 6 juillet 2026, l’ancien président du Sénégal a rencontré SEM Michael Waltz, Représentant permanent des États‑Unis auprès des Nations Unies. À l’issue de cet entretien, Macky Sall a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges, qu’il a trouvés « constructifs et approfondis ».
Les discussions ont porté sur des sujets d’intérêt majeur, parmi lesquels la réforme de l’Organisation .
Macky Sall a tenu à remercier le diplomate américain pour cette rencontre.
Auteur: Sokhna Isseu SAMB Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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