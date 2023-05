Affaire perte de sexe en Guinée : Un marabout sauve les victimes à coups de versets coraniques

Victimes du mauvais sort d'un charlatan, une dizaine d’hommes avaient mystérieusement perdu leur sexe en Guinée la semaine derrnière. Les faits se sont déroulés à Kénien, un quartier de Conakry.





Selon le site d’informations Visionguinée, les infortunés ont finalement retrouvé leurs attributs virils grâce à un marabout. Il s’agit de Mamadou Saliou Diallo, deuxième imam de la mosquée Fodé Soumaya de Dixinn.





« J’utilise uniquement le Coran pour soigner… »





Dans un entretien accordé au média en ligne, il révèle le moyen utilisé pour les guérir. « Quand la grande sœur de l’une des victimes est passée dans les médias, j’ai demandé à avoir son contact. Quand on s’est vus, je lui ai dit de venir avec une personne. J’ai un remède à lui proposer. Quand elle est venue, on a essayé avec Bangaly et ça a marché au bout de 30 minutes. Après j’ai demandé à ce que les autres victimes viennent pour que je puisse les aider… Mon père était imam et moi j’ai suivi son chemin. J’utilise uniquement le Coran pour soigner beaucoup de maladies. Quand on utilise les versets coraniques, inchallah, en 30 minutes, Allah va guérir la personne » a-t-il déclaré. Mamadou Saliou Diallo ajoute qu’il n’a pas été payé pour ses services.