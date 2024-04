Hamo 4 de Guédiawaye : une troublante affaire d’avortement clandestin, la police débarque aux funérailles…

L’affaire, qui a abouti au Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, secoue le quartier Hamo 4. Où les éléments de la police locale ont débarqué aux funérailles de la nommée F.F. avant de procéder à des arrestations dont celui du copain de la défunte, J. L. Mendy dit Loulou.



L’animateur, malgré ses dénégations, a été reconnu coupable de complicité d’avortement clandestin et condamné à une peine d’un an de prison dont trois mois ferme, rapporte L’Observateur.



Dans cette affaire, poursuit le quotidien d’information, le nommé Aziz est en cavale. D’après l’enquête, F. F. sortait avec les deux hommes avant de tomber enceinte :



« A l’approche de la 16e semaine de grossesse, consciente qu’elle ne peut plus cacher son état à sa mère, elle confie son secret à Loulou. Ce dernier l’assure de son soutien. »



Sa copine en proie à des saignements, durant la deuxième semaine du mois d’avril, l’animateur l’a conduite chez un infirmier. Celui-ci découvre que la jeune fille avait pris des comprimés abortifs, lui prescrit un traitement pour stopper les saignements et conseille son copain de la conduire au plus vite au centre de santé le plus proche.



La jeune fille, voulant coûte que coûte protéger son secret, s’y oppose et retourne chez elle. C’est dans des circonstances qu’elle a perdu la vie.