Banjul : Le sommet de l’OCI adopte une résolution sur la Palestine









Les travaux de la 15e session de la Conférence islamique au sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue à Banjul, sous le thème "Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable", ont pris fin, ce dimanche, avec l'adoption du communiqué final et de la Déclaration de Banjul. Les membres ont également adopté une résolution sur la Palestine et Al-Qods Acharif, a écrit l'Agence marocaine de presse.





« En notre qualité de Président du Comité Al-Qods, nous réitérons avec insistance notre demande d’un arrêt immédiat, durable et global de cette offensive inédite, ainsi que l’autorisation de l’acheminement des aides humanitaires dans l’ensemble de la bande de Gaza », a souligné le Roi dans un discours, en présence du chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui a pris part aux travaux.





« Face à l’agression brutale contre Gaza, nos cœurs meurtris saignent », s’est indigné en substance le Souverain, notant que le vaillant peuple palestinien est confronté à une situation extrêmement grave, un affront pour toute l’Humanité, comme l’a indiqué le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq qui transmettait le discours du Roi du Maroc.





Dans son document final, la Conférence au sommet a, par ailleurs souligné son rejet total de tous les plans séparatistes visant à nuire et à porter atteinte à la souveraineté des pays membres de l’Organisation et à la sécurité et l’intégrité de leurs territoires.





Selon le Communiqué final de la 15ème édition de ce sommet, cité par l’Agence marocaine de presse, les entités séparatistes constituent une menace pour la stabilité politique et sécuritaire dans plusieurs régions, y compris dans le continent africain, et sont autant dangereuses que les groupes terroristes et extrémistes, eu égard à leur alliance idéologique et aux moyens financiers, tactiques et pratiques dont elles disposent.





Les pays membres de l’OCI sont, en outre, appelés à « adopter une approche globale et intégrée pour renforcer les efforts déployés en matière de lutte contre les facteurs qui alimentent la propagation de l’extrémisme, du terrorisme et du séparatisme », souligne le document.





Le Sommet de l’OCI, quis 'est tenu sous le thème “Promouvoir l’unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable”, a également fait part de son soutien à la sécurité, la stabilité, la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays du Sahel et du bassin du lac Tchad, ainsi que de son opposition à toute ingérence extérieure dans ces pays.





Il a aussi indiqué que la décision du Mali d’opter pour une approche permettant aux Maliens de prendre en main l’opération de paix à travers la mise en place d’un cadre de dialogue entre les parties maliennes afin de parvenir à la paix et à la réconciliation, ce qui signifie l’abandon définitif de l’accord dit d’Alger, signé en 2015.