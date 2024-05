Ethiopie: Ils comptaient voler 6 millions de dollars au siège de l’Union Africaine

L’Union Africaine (UA) a récemment admis avoir déjoué une tentative frauduleuse visant à retirer plus de 6 millions de dollars de son compte à la Commercial Bank of Ethiopia (CBE).





Le 15 avril 2024, « une série d’ordres de transfert de paiement ont été soumis à la Commercial Bank of Ethiopia, dans sa succursale située au siège de l’Union africaine, à Addis Abeba. Les ordres de transfert de paiement ont été soumis par une personne qui n’est pas un employé de l’Union africaine. Ces commandes ont affecté des fonds substantiels à divers bénéficiaires dans le cadre de travaux de construction et de forage d’eau, s’élevant à plus de 6 millions de dollars américains » explique l’organisation panafricaine.





« Déconcertant ! »





Heureusement, cette tentative frauduleuse a échoué grâce à la « vigilance et l’action rapide du personnel de la CBE » et du service financier de l’UA. Pour l’organisation panafricaine, il est assez « déconcertant » qu’une « telle tentative » de fraude puisse être menée. Elle dit prendre avec " le plus grand sérieux" cette affaire.





D’ailleurs, un travail est déjà en train d’être fait, en étroite collaboration avec la CBE « pour renforcer les garanties et mettre en œuvre des protocoles améliorés afin de s’assurer que les tentatives frauduleuses visant à compromettre les finances de l’Union Africaine » soient empêchées.





Les personnes suspectées d’être derrière cette tentative de fraude sont de nationalité éthiopienne. Le principal suspect est Belay Mekonnen, un haut ecclésiastique de l’Eglise orthodoxe éthiopienne de Tewahdo.





Le principal suspect Belay Mekonnen, arrêté à la mi-avril









La police éthiopienne pense qu’il a tenté de transférer frauduleusement plus de 6 millions de dollars du compte de l’Union africaine à la Commercial Bank of Ethiopia, vers d’autres comptes bancaires appartenant à trois personnes, en utilisant des ordres de transfert de paiement frauduleux. Ses complices seraient des agents de sécurité déjà identifiés. Il s'agit de Dhaba Genana et Yared Fisseha.





Belay Mekonnen a comparu devant le tribunal fédéral de première instance d’Addis Abeba, pour une deuxième audience préliminaire le 24 avril dernier. Il devrait retourner devant le juge très prochainement, avec ses comparses.