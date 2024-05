Gambie : Un entraîneur de 38 ans à la tête de l’équipe nationale de football

Quart de finaliste de la CAN 2021, la Gambie n’a pas réédité la même performance avec son coach lors de la dernière compétition continentale en Côte d'Ivoire. Ils sont sortis au premier tour après des défaites contre le Sénégal, la Guinée et le Cameroun.





L’entraîneur Tom Saintfiet a immédiatement déposé le tablier dès leur retour à Banjul. Plus de quatre mois après cette CAN, la Gambie a nommé un nouveau sélectionneur pour remplacer le Belge. Il s’agit de Jonathan McKinstry. Un jeune technicien de 38 ans, originaire de l'Irlande du Nord.





Son contrat « entrera en vigueur le 1er juin 2024 »





Dans un communiqué, le ministère des Sports indique que McKinstry a été choisi à la suite d’un processus de recrutement rigoureux. Il y avait pas moins de 90 candidats au départ, informe-t-il. Le Nord-Irlandais dirigera les Scorpions lors des prochains matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Son bail à la tête de la sélection nationale court jusqu'en 2026.





Ses missions





Dans l’exercice de ses fonctions, Jonathan McKinstry devra surveiller les progrès des Scorpions jouant à l’étranger et fournir des mises à jour régulières à la Fédération gambienne de football. Il devra également rechercher des joueurs pour les inclure dans les équipes nationales, qualifier les Scorpions séniors pour la CAN 2025 et proposer des cours de coaching aux coachs locaux.





Sa carte de visite





Avant d’être nommé à la tête de la sélection nationale gambienne, McKinstry avait entraîné la Sierra Leone, le Rwanda et l’Ouganda, sans grand succès.





Il a été viré au bout d’un an en Sierra Leone et n’a passé que 18 mois à la tête du Rwanda et de l’Ouganda.