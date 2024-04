Mali : Choguel Maiga donne l’exemple de Sonko aux chefs de partis qui ont fui le pays

La junte au pouvoir au Mali a annoncé le mercredi 10 avril, qu'elle suspendait "jusqu'à nouvel ordre", les activités des partis et des associations à caractère politique. Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, certains chefs de partis auraient fui le pays.







La politique n’est pas pour les poules mouillées





C’est du moins ce qu’a déclaré le Premier ministre malien, mardi dernier , lors d’une sortie médiatique. « J’ai lu sur les réseaux (sociaux) qu’il y a des chefs de parti qui ont pris la tangente. Ils ont quitté le Mali. Mais pour quelle raison ? », s’est interrogé Choguel Maiga, avant d'indiquer que la politique n'a jamais été pour les poules mouillées.













« Quand tu es un peureux, il vaut mieux aller dans ton champ, tu cultives, tu élèves les animaux, mais venir chercher le pouvoir , et à la moindre des choses, tu fuis le pays, (ce n’est pas bien) », a déclaré le Premier ministre malien.





« Le pouvoir même, quand vous l’avez, vous n’êtes pas en sécurité »





Il conseille à ces chefs de parti fuyards, de prendre exemple sur l'actuel Premier ministre sénégalais. « Ousmane Sonko a fait combien d’années en prison ? On a pris 1000 personnes de son parti et on les a mis en prison, mais ils n’ont pas fui le Sénégal. Le pouvoir même, quand vous l’avez, vous n’êtes pas en sécurité », assure Choguel Maiga qui a souvent pris le parti des militaires au pouvoir, contre la classe politique.