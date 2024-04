Mali : Un chef terroriste de nationalité étrangère neutralisé

Les Forces armées maliennes (Fama) ont neutralisé, dimanche dernier, un chef terroriste de nationalité étrangère au cours d'une opération de grande envergure dans le Liptako (secteur d'Indelimane).





"L'identification et les indices recueillis confirment la mort d'Abou Houzeifa dit 'Hugo', un terroriste étranger de grande renommée auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre les forces armées des pays de l'AES et des forces étrangères. Sa tête a été mise à prix à 3 400 000 000 F CFA, soit 5 000 000 US dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en octobre 2017.





Par ailleurs, le 27 avril 2024, les Fama ont intercepté un autre suspect terroriste de nationalité étrangère dans la région de Tombouctou", informe un communiqué de l'État-major général des armées qui salue la prouesse des Fama dans la conduite des opérations et rassure que la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes continuent.