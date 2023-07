Niger : l'Union Africaine fixe un ultimatum de 15 jours à la junte pour…

L'Union Africaine exige le "retour immédiat" des militaires nigériens dans leurs casernes et le "rétablissement de l'autorité constitutionnelle" sous 15 jours, après le coup d'Etat contre le président Mohamed Bazoum.





Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA "exige des militaires le retour immédiat et sans condition dans leurs casernes et le rétablissement de l'autorité constitutionnelle, dans un délai maximum de quinze jours" au Niger, dans un communiqué publié après une réunion vendredi de cette instance.