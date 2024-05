Tchad : le Premier ministre Masra présente sa démission au président élu Déby

Le Premier ministre du Tchad, Succès Masra a annoncé avoir présenté mercredi sa démission, un peu plus de deux semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au pouvoir depuis trois ans.



"Je viens de présenter ma démission et celle du gouvernement de transition, devenu sans objet avec la fin de l'élection présidentielle", et "conformément à la Constitution", écrit M. Masra sur sa page Facebook, dans un message authentifié auprès de l'AFP par ses services.