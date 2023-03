Une bière en terrasse avec Emmanuel Macron : un ministre de la RDC s'explique

"Je pense que tout le monde à ma place l'aurait fait...", s'est justifié mardi le porte-parole du gouvernement congolais, interrogé par la presse sur une escapade très commentée sur les réseaux sociaux.





Pour terminer sa visite samedi dans la capitale de la République démocratique du Congo, le président français s'est rendu dans un bar de la commune de Bandalungwa, dite "Bandal", en compagnie du musicien Fally Ipupa et du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Aucun journaliste n'était présent, mais la scène a naturellement été immortalisée par des vidéos amateurs. Interrogé durant son habituel point de presse, Patrick Muyaya a reconnu qu'étant donné "le contexte", avec un conflit armé en cours dans l'est du pays, des gens ont estimé "que cela n'était pas approprié".