Le “bon” variant Gagny (Par Adama Ndiaye)

Le regard fixé vers le futur #PROS symbolise l’avenir d’une autre Afrique décomplexée par contre, l’autre, engagé dans la carrière de l'erreur et des superstitions, il s'y avance et ne rétrograde jamais ????Ne jamais pas comparer #Pikine et #Pekin #kebetu pic.twitter.com/g4kjl0vVQS