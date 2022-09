Imam Ndao mérite un deuil national (par Sheikh Alassane Sène)

Adieu Imam.



Mission accomplie pour un homme de Dieu aux profondes vertus, humble créature, assidu dans la contemplation des ondes divines. Tu as enduré les épreuves de la vie avec exemplarité.



Avec dignité, tu as subi les accusations à tort d’un régime en déphasage avec les fondamentaux de la République.



Tu n’as jamais « ôté » Dieu de ta vue, un aspirant de ton rang mérite les hommages de tout un peuple, de toute la Umma.



Repose en paix Imam dans ces hauts paradis dédiés aux âmes apaisées.



Tu laisses derrière toi un peuple orphelin qui avait des projets pour toi, et qui te rendra compte de la plus belle des manières avec une autre forme de République, celle sans eux, celle avec toi et avec nous, éternel compagnonnage!