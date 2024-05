L’Intelligence Territoriale : Un Levier de Développement pour le Sénégal (Par Moussa THIAW et Aliou Gabou Cisse)

L’intelligence territoriale (IT) émerge comme une approche stratégique pour optimiser la gestion des ressources et promouvoir un développement harmonieux des territoires, en exploitant efficacement l'information et le savoir disponibles. C’est un schéma de mise à profit de l’économie du savoir pour le développement des territoires. Au Sénégal, bien que l’intégration de la variable information dans les systèmes de gouvernance reste un défi, la réforme territoriale amorcée en 2013, avec l’application de l'acte 3 de la décentralisation, ouvre des opportunités précieuses pour les territoires sénégalais de devenir des « territoires- apprenants ». En cultivant ce statut, les régions et les collectivités territoriales peuvent développer leur capacité à s'adapter aux changements, à exploiter les opportunités de développement et à résoudre les défis socio-économiques spécifiques à leurs réalités territoriales. L'IT, en tant qu'approche proactive, permet aux acteurs locaux de mieux comprendre leur environnement, d'identifier leurs besoins et leurs potentiels, et de formuler des stratégies pertinentes et adaptées.







Défis et Perspectives







La mise en place d'un système d'intelligence territoriale constitue un enjeu crucial pour la compétitivité et le développement des territoires. Au Sénégal, une stratégie pour la mise en œuvre de cette politique pourrait reposer sur plusieurs axes clés. Tout d'abord, il est impératif d'identifier et de valoriser les compétences spécifiques de chaque territoire, permettant ainsi de capitaliser sur les savoirs locaux et de favoriser l'innovation. Ensuite, l'organisation de l'information locale à travers la création d'un système d'information territoriale constitue un pilier fondamental. Ce système permettrait de collecter, d'analyser et de partager les données pertinentes pour une prise de décision éclairée et une meilleure anticipation des évolutions économiques et sociales. Enfin, l'instauration d'une forme de « patriotisme économique locale » est cruciale pour encourager le développement endogène et valoriser les acteurs économiques locaux ainsi que leurs produits et services. L’exemple d’un territoire comme Ngaye Mekhé nous semble là pertinent où le « consommer Ngaye » par la population locale enrichit les acteurs économiques et crée un sentiment de fierté locale.







Cependant, la mise en œuvre de l'intelligence territoriale est confrontée à plusieurs défis. Il est nécessaire de repenser les paradigmes traditionnels qui définissent le territoire comme un simple espace géographique, en le considérant plutôt comme un système complexe d'organisation des ressources naturelles, humaines et économiques. De plus, la transparence dans la gestion des questions de développement, de lutte contre la pauvreté et de résilience face aux changements climatiques est essentielle pour garantir l'efficacité et la légitimité des politiques mises en place. Il est également crucial de tenir compte des spécificités et des vulnérabilités des communautés locales afin de concevoir des stratégies adaptées et inclusives qui répondent à leurs besoins réels. En surmontant ces défis, le Sénégal pourrait saisir pleinement les opportunités offertes par l'intelligence territoriale pour promouvoir un développement durable, équitable et résilient à l'échelle nationale.







Exemples Concrets d’Intelligence Territoriale au Sénégal







L'avènement de l’Acte III de la décentralisation a marqué un tournant majeur dans l'organisation territoriale du Sénégal, ouvrant la voie à des initiatives concrètes d'intelligence territoriale. Ce cadre législatif a permis de structurer les territoires de manière plus viable et compétitive, favorisant ainsi le développement local et régional. Par exemple, des programmes de développement économique et social ont été mis en place dans différentes régions, mettant l'accent sur la valorisation des ressources locales et la promotion de l'entrepreneuriat. Un autre exemple significatif est le système d’intelligence territoriale mis en place par l’École Nationale d’Économie Appliquée (ENEA) de Dakar. Ce système combine des données socio-économiques et spatiales pour éclairer les décideurs sur les dynamiques territoriales et les besoins spécifiques de chaque région. Grâce à des outils d'analyse avancés, les acteurs locaux peuvent mieux comprendre les enjeux et formuler des politiques plus efficaces en matière de développement territorial. En outre, le programme d’intelligence économique proposé par Lamine Sarr constitue une autre initiative pertinente pour l'intégration de l'intelligence territoriale au niveau national.





Ce programme vise à renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de collecte, d'analyse et de diffusion de l'information stratégique, favorisant ainsi une meilleure prise de décision et une gestion plus éclairée des ressources territoriales.

In fine, la commande publique est territorialisée en principe au Sénégal car depuis 2021, la loi sur les partenariats public-privés a mis l’accent avec les achats publics durables des techniques de spécification du local et de l’écologique dans les achats publics de services, de prestations et de travaux ; ce qui valorise la chaine de production et de commercialisation des acteurs économiques locaux. Il reste cependant des efforts à faire car au Sénégal, il y a la quasi-inexistence de banques locales pouvant financer exclusivement le secteur économique local ; des chambres de commerce et des métiers encore faibles et sans vision de développement audacieux et harmonieux et encore des lacunes dans l’ingénierie juridique et financière des soumissionnaires locaux.







Avantages de l’Intelligence Territoriale pour le Sénégal







L'intelligence territoriale offre une multitude d'avantages pour le Sénégal. En organisant le pays en territoires viables et compétitifs, elle permet de stimuler le développement économique et social à l'échelle locale et régionale. En favorisant une gestion transparente et équitable des ressources, elle contribue à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations. De plus, en prenant en compte la vulnérabilité des communautés face aux changements climatiques, elle permet d'anticiper et de répondre de manière proactive aux défis environnementaux.







En conclusion, l’intégration de l’Intelligence Territoriale dans les politiques publiques sénégalaises ouvre des perspectives prometteuses pour le développement durable du pays. Malgré les défis qui subsistent, cette approche offre un cadre stratégique et opérationnel pour optimiser la gestion des ressources et favoriser le développement équilibré des territoires. Il est donc crucial pour le nouveau gouvernement de continuer à explorer cette voie et de renforcer les capacités des acteurs locaux pour une mise en œuvre réussie de l'intelligence territoriale à travers le pays.







Il existe un potentiel cadre d’harmonisation et d’organisation de l’IT au Sénégal car en associant les banques, les universités qui sont créées dans les pôles, un management optimal des collectivités territoriales et une fiscalité locale rehaussée ; il y a moyen d’articuler recherche et développement territorial à travers un système de veille et de collectes d’informations économiques via un écosystème d’incubateurs et de think tank locaux ; créant ainsi une gestion décentrée des collectivités au profit du développement digne des populations.







Bibliographie







1. Lamine Sarr, Intelligence économique territoriale au Sénégal : Enjeux, méthodes et perspectives, Éditions Universitaires Européennes, 2018. ?





2. Mamadou Goïta et Mamoudou Gazibo (éditeurs), Décentralisation et développement territorial au Sénégal : Enjeux et perspectives, CODESRIA, 2016. ?





3. Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, Actes Sud, 2010. ?





4. Ndiaye, A. et al. (2019). "La décentralisation au Sénégal : Enjeux et défis pour le ?développement territorial". Rapport de l'Observatoire National de la Décentralisation. ?





5. Ndiaye, B. et al. (2020). "Promotion de l'Intelligence Territoriale pour le Développement Local au Sénégal : Étude de cas de la région de Thiès". Revue ?Africaine de l'Intelligence Territoriale, vol. 6, no. 2, pp. 45-62. ?





6. Ngom, S. et al. (2018). "Analyse de l'impact de l'Acte III de la décentralisation sur le développement territorial au Sénégal". Revue de l'Économie Sénégalaise, vol. 12, no. 3, pp. 78-92.







Auteurs

Moussa THIAW, Politiste

Aliou Gabou CISSE, Juriste