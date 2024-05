Lettre ouverte au nouveau Président de la république du Sénégal ! Défis et Enjeux de développement ! (Par Ablaye Diop Léona)

Suite à l’alternance de régimes survenue dans le cadre de l’élection présidentielle de mars 2024, il nous a semblé important d’interpeller le nouveau président de la République et son équipe de Direction sur les défis et enjeux socio-économiques auxquels font face notre pays.

Notre objectif n’est pas d’analyser de manière exhaustive tous les problèmes stratégiques et prioritaires du pays mais il s’agit plutôt d’apporter, de manière modeste, au débat publique, quelques questions stratégiques et des éléments de réponse pour contribuer à relever ce défi immense du redressement de notre pays auquel doit participer tout sénégalais à notre sens.

Quel bilan peut-on établir après 64 années de gouvernance post - indépendance ?

Quand la colonisation lie un État dominant à ses vassaux, il est difficile d’espérer une quelconque possibilité de développement ou de progrès pour ces derniers. Le colonisateur peut mettre en place une administration d’une efficacité redoutable, implanter d’importantes infrastructures, mettre en place un système éducatif de qualité mais uniquement dans une logique d’exploitation des ressources naturelles et humaines du pays colonisé pour accroître ses propres intérêts. La seule logique, du point de vue du colonisateur, est mercantile voire spoliatrice.

Durant la longue période de colonisation, nos compatriotes dirigeants ne peuvent pas être tenus responsables de la situation de sous - développement du pays.

Partant de ce constat initial, la question que nous pouvons nous poser, nous sénégalais du XXI ème siècle, est la suivante : nos pères et nos mères se sont battus pour nous arracher du joug colonial, mais 64 ans après, qu’avons-nous fait de cette indépendance si difficilement acquise ? quel bilan peut-on établir ?

Devant cette question profonde, la plupart d’entre-nous pourrait, à tort ou à raison, céder à la tentation de désigner pour responsables les hommes et les femmes qui ont eu en charge la gouvernance du pays pendant ces 64 années mais une réponse de ce type serait profondément réductrice. En réalité, chaque sénégalais, a sa part de responsabilité dans la situation actuelle de ce pays même si celle d’un président de la république n’est pas du même ordre que celle d’un étudiant par exemple.

Par ailleurs, certains pourraient penser que, finalement, la situation du pays n’est pas si catastrophique qu’on veut nous le faire croire et en seulement 64 ans d’indépendance après des siècles d’exploitation coloniale, il est difficile voire impossible de faire de ce pays un état moderne développé qui occupe une place dans le concert mondial des nations les plus développées. Mais avec un peu de recul, on constate que cet argumentaire ne résiste pas longtemps à l’examen de la situation économique actuelle de plusieurs pays qui ont été colonisés et qui ne disposaient pas de plus d’avantages comparatifs, au sens de Ricardo, que le Sénégal au sortir des indépendances.

Singapour figure parmi les économies les plus développées et les plus prospères du monde en ce début du XXI ème siècle. Avec le trio formé par Taïwan, la Corée du Sud et Hong Kong, ils constituent les « quatre dragons » dont la folle histoire économique a fait l’objet de nombreuses recherches dans le monde.

Selon les données de la Banque mondiale, cette cité-Etat, comme on l’appelle, totalise un PIB (Produit Intérieur Brut) de 466 milliards de dollars (US) en 2022 pour une population de 5,6 millions d’habitants. Ce qui revient à un PIB par habitant de 82 807 dollars (US), soit 51 millions de F CFA environ si l’on veut ramener ces chiffres à la monnaie de notre pays. En macro-économie, le PIB (Produit Intérieur Brut) mesure l’activité économique, soit la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année. A lui seul, il n’est pas suffisant pour mesurer le niveau de bien-être d’une population donnée mais sa variation peut être révélatrice de l’état de santé économique d’un pays.

Sur le classement de 2022 des pays par ordre de PIB par habitant, Singapour occupe la 9 ème place avec un PIB par habitant de 82 807 dollars (courant) devant les Etats Unis et la Suisse. A titre comparatif, sur ce même classement mondial, le Sénégal occupe la 205 ème place avec un PIB par habitant de 1598 dollars, soit 50 fois moins que Singapour. Tout se passe comme si, grossièrement, chaque sénégalais apportait 984 000 F CFA à la production nationale de richesse du pays. Les statisticiens ont l’habitude de dire que la moyenne sans écart-type est à prendre avec prudence mais Spinoza pourrait leur rétorquer que « toute l’idée de la mer est dans une goutte d’eau ». En effet, un PIB par habitant de 984 000 F CFA ne nous donne pas la répartition exacte des richesses produites dans le pays entre ses habitants mais il peut nous renseigner sur l’efficacité économique du pays comparé aux autres nations du monde. Les Nations Unis ont mis d’autres indicateurs plus composites pour mesurer le développement humain et le niveau de « bonheur » des populations. L’IDH (Indice de Développement Humain) mesure « le niveau moyen atteint dans trois dimensions fondamentales du développement humain : vie longue et en bonne santé, éducation et niveau de vie décent » selon cette organisation. Dans le classement mondial de l’ONU de 2021, le Sénégal occupe la 170 ème place sur 191 pays. Il est ainsi classé parmi les pays à indice de développement humain faible. Singapour y occupe la 12 ème place. Nous pouvons également examiner le classement des pays du World Happiness Report (Rapport mondial du « Bonheur ») mis en place par un partenariat entre Gallup, l’université d’Oxford, l’ONU et d’autres universités en 2012. Ce classement prend en compte 6 facteurs clef du « bonheur » comme le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption. Notre pays occupe la 99 ème place sur 143 dans le récent rapport du 14 mars 2024. Nous constatons donc qu’au-delà du PIB, d’autres indicateurs internationaux mettent en évidence les difficultés socio-économiques de notre pays et nous rappellent l’urgence de l’action pour sortir de cette situation désastreuse.

La formidable réussite économique Singapour dont la population n’atteint même pas les 6 millions d’habitants pourrait être assimilée à la trajectoire des pays occidentaux qui ont impulsé leur dynamique de développement au XVIII ème siècle mais un examen de l’histoire récente de Singapour montre qu’il n’existe aucune origine comparable avec ces pays occidentaux.

Nous pouvons donc avec des exemples précis, démontrer que, l’état de sous-développement chronique de notre pays ne peut pas être uniquement justifié par son passé colonial et que les causes racines du frein au développement sont à chercher en priorité dans la gestion politique, économique et sociale du pays par ses propres fils. Le professeur S. Sam Mbaye, un grand penseur sénégalais, imputait une partie de ces difficultés à « l’exercice de décolonisation » qui, selon lui, n’a jamais été mené à son terme au lendemain des indépendances. Cheikh Anta Diop nous avait aussi avertis sur les pièges de la décolonisation.





Plus d’un demi-siècle après l’indépendance du pays, le constat est sans appel : nos parents se sont durement battus pour libérer le pays du joug colonial mais nous n’avons pas été à la hauteur de leurs sacrifices.





Les économistes ont démontré que le développement économique s’appuie nécessairement sur un État fort qui dispose d’institutions correctement administrées. En effet, pour qu’un pays puisse se développer, il n’ y a pas besoin de s’attarder sur de grandes théories, il lui faut en priorité, du capital financier suffisant, des ressources humaines compétentes et des institutions efficaces. Hors, la plupart de ces facteurs dépendent de l’État. L’économiste britannique Paul Collier, que nous avons eu la chance de connaître comme professeur, décrit cette spirale négative des pays pauvres ainsi « un État faible empêche le développement économique, et en retour la pauvreté bride l’émergence d’un État fort ». Par ailleurs, Esther Duflot et Abhijit Banerjee montrent dans leur livre « Repenser la pauvreté » que ce qui manque cruellement aux habitants des pays pauvres c’est un État et des institutions qui les aident « à prendre les bonnes décisions » et leur « vie » en main.





Force est de constater qu’aucun des gouvernements libres qui ont eu à diriger ce pays n’a su mettre en place un État en capacité de relever ces défis socio-politico-économiques. L’une des questions les plus fondamentales à laquelle devra répondre la nouvelle équipe dirigeante du pays est relative au mode de gouvernance, quel système et institutions comptent-elle mettre en place pour sortir le pays de ce piège infernal ? quelles réformes et surtout quel ordre de priorité ?





L’éducation, un socle pour le développement économique ?





Pour défendre sa politique en matière d’éducation, on raconte qu’Abraham Lincoln affirmait que si ses détracteurs trouvaient que « l’éducation coûte cher , ils n’ont qu’à essayer l’ignorance ». On peut aujourd’hui constater que le tribunal de l’histoire lui a donné raison. En effet, l’histoire du monde moderne ne connaît pas de pays qui est passé d’un état de pauvreté à un état de développement économique sans une éducation massive de sa population. L’exemple le plus proche est celui des quatre dragons d’Asie. Ces pays qui ont été pour la plupart pauvres avec des taux d’éducation très faibles (52% de taux d’alphabétisation pour Singapour en 1957 selon le National Archives of Singapore) dans les années 60 disposent aujourd’hui des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Le taux moyen d’alphabétisation avoisine les 96% dans ces pays, à comparer avec le taux de 58% d’alphabétisation des adultes pour le Sénégal (données de la banque mondiale de 2022).





Ce résultat extraordinaire est obtenu grâce à la mise en place d’une politique éducative progressive. A la veille de son indépendance, Singapour a mis en œuvre le premier plan d’action marquant une nette rupture, le « Five-Year Plan » entre 1961 et 1965 avec comme priorité la mise à disposition d’une école primaire universelle et gratuite à toute sa population. En 1965, 59% du budget de l’éducation est allouée aux études de niveau primaire. L’axe majeur de ce plan d’action est le renforcement des études en mathématique, science et technique. C’est le socle qui a permis à ce pays d’obtenir un des meilleurs systèmes éducatifs au monde aujourd’hui.





Dans l’équation complexe du développement économique à laquelle notre pays est confronté et que les nouveaux dirigeants devront résoudre, l’éducation ne pourra jamais être la variable d’ajustement. Au contraire, elle constitue le fondement sur lequel devra reposer toute stratégie de développement crédible et viable.





En effet, le lien entre éducation et développement économique est simple à établir. Nous avons indiqué précédemment que pour développer un pays il faut du capital financier suffisant, des ressources humaines compétentes et des institutions efficaces pour organiser l’activité économique. Les ressources humaines sont d’une importance capitale dans ce triptyque et l’éducation est le moteur du développement et de la qualité de ces ressources.





Plus la population d’un pays dispose d’une éducation de qualité, plus ses ressources humaines c’est-à-dire les hommes et femmes qui vivent et travaillent dans ce pays ont une productivité élevée. En économie, de manière simplifiée, la productivité d’un travailleur mesure sa capacité de production de biens ou de service. Ainsi plus un travailleur est qualifié dans son métier, plus sa productivité doit augmenter.

Prenons l’exemple d’un jeune cordonnier de Ngây qui produit habituellement 5 paires de chaussures par jour. Si après une formation de quelques mois dans un centre professionnel de cordonnerie, il parvient à en fabriquer 7 par jour. On dit que sa productivité a augmenté de 5 paires de chaussures par jour. On pourrait ainsi résumer la principale équation économique du pays que devra essayer de résoudre l’équipe dirigeante : augmenter la productivité globale des sénégalais.





L’éducation, socle de la société des valeurs ?





Au-delà du rôle que devra jouer l’éducation dans la stratégie de développement économique du pays, le modèle même de société que nous voulons bâtir devra s’appuyer sur notre système éducatif. Dans son long dialogue avec Adimante et Glaucon dans « la République » de Platon sur le processus d’implantation d’une citée véritable et juste, Socrate met en exergue les effets d’un programme éducatif totalement exporté. Il expose la question en ces termes : « ne trouves-tu pas que c’est une honte et l’indice sérieux d’un manque d’éducation que de se trouver contraint de recourir à une justice empruntée à d’autres, qu’on regarde comme des maîtres et des arbitres, en raison de l’impossibilité d’en trouver chez soi ». Et il ajoute « qu’en toute tâche, la chose la plus importante est le commencement et en particulier pour tout ce qui est jeune. C’est en effet principalement durant cette période que le jeune se façonne». Un grand sage sénégalais l’exprime autrement : « éduquer un enfant c’est comme graver sur du marbre alors qu’éduquer un homme adulte revient à écrire sur de l’eau ».





Le type de sénégalais que nous souhaitons façonner devra naître de nos écoles à condition que celles-ci soient conçues à l’image de notre identité culturelle. Cheikh Anta Diop affirmait qu’ : « il n’y a qu’un seul salut, c’est la connaissance directe, et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe … et arracher notre patrimoine culturel».





Notre système éducatif actuel est hérité, en grande partie, de la période coloniale. Aucune réforme de profondeur n’a été menée depuis cette période. L’analyse du programme élémentaire et secondaire suffit pour s’apercevoir qu’il ne reflète en aucune manière la richesse historique et culturelle de ce pays. L’histoire, la vie et les pensées de nos grands poètes et philosophes ne sont pas enseignées à travers ces programmes alors que celles d’autres pays y occupent une grande partie. Hors, un arbre a besoin de ses racines pour pouvoir développer son tronc, ses branches et ses fruits. Le diagnostic de la situation montre que nous avons besoin de modifier en profondeur ce système éducatif si nous comptons figurer parmi les nations qui disposent d’un poids politico-économique en ce XXI ème siècle.





Les sénégalais qui ont effectué leurs études supérieures à l’étranger après l’obtention de leur baccalauréat au Sénégal comprennent que le système éducatif élémentaire et secondaire dispense des enseignements théoriques solides en mathématique et sciences humaines mais regorgent de beaucoup de lacunes sur la formation technique et pratique. Le manque criard de moyens pédagogiques est l’une des causes les plus importantes. Ce système a donc besoin d’ouverture et d’orientation vers les enseignements techniques et professionnelles comme le pratiquent la quasi-totalité des pays développés. En effet, une stratégie de développement ne peut aboutir que si elle s’appuie sur 2 orientations majeures que sont l’industrialisation et l’urbanisation. Hors, l’industrie a d’abord besoin de techniciens qualifiés. La priorisation des filières scientifiques et techniques est donc indispensable si nous voulons bâtir une industrie robuste qui pourvoit des emplois suffisants pour éradiquer le chômage de masse.