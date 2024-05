Réhabilitation du stade Jules-François Bocandé : Le plaidoyer d'Aliou Cissé

Le "stade Jules-François Bocandé, ça serait bien de le réhabiliter. C'est la meilleure façon de donner à ce monsieur ce qu'il mérite". L'avis est du sélectionneur national des Lions Aliou Cissé.





À l'image d'Aline Sitoé Diatta qui est une légende pour toute la Casamance et dont le plus grand stade de Ziguinchor et de la région méridionale porte le nom, Bocandé mérite un stade digne de son nom, a estimé le Aliou Cissé.





Pour le capitaine des Lions de la génération 2002, réhabiliter le stade Jules-François Bocandé (ex-stade Néma) revient à donner à cette légende du foot la reconnaissance qui sied. Bocandé, fils de Ziguinchor, fils de toute la nation, mérite un stade aux normes.





Aliou Cissé confie avoir abordé la question avec les autorités présentes à l'hommage rendu à l'ancien joueur du Casa Sports, à la célébration de l'an 12 de sa mort.