Art : Une exposition de Oumou Sy illumine le Grand Théâtre

La grande styliste de renommée internationale sénégalaise, Oumou Sy surnommée l'habilleuse des célébrités a offert un magnifique décor au sein du Grand Théâtre National de Dakar. Une belle exposition est admirée sous les notes de la Kora. Comme d'habitude, Oumou Sy invite les férus de l'art à redécouvrir l'histoire africaine à travers des objets traditionnels. Dans cette exposition, la styliste nous raconte son histoire avec la kora qu'elle a découverte depuis son enfance en Casamance bercée par les belles mélodies de Soundioulou Cissokho. Selon elle, cet instrument mythique originaire d'Afrique occupe un place importante qui mérite d'être valorisée.



"Durant mon enfance en Casamance, à chaque fois qu’il pleuvait, j’entendais la voix de Feu Soundioulou Cissokho et Lalo Kéba Dramé. Leurs mélodies me berçaient raison pour laquelle j’ai choisi la Kora. Ces moments étaient si agréables car après la pluie, nous faisions un feu pour griller les arachides et maïs bercés par le son de ce si bel instrument .La kora, instrument magnifique originaire de l'Afrique de l'Ouest, est souvent comparée à une harpe. Ses vingt-et-une cordes, tendues sur un corps de calebasse, produisent des sons qui racontent des histoires anciennes, des légendes de griots et des sagesses transmises de génération en génération" a-t-elle fait savoir.



Oumou Sy démontre que l'art et la lumière dansent ensemble dans une belle combinaison avec des récits éphémères et éternels. La styliste montre que si la lumière effleure une peinture, elle réveille les pigments endormis, faisant vibrer les couleurs avec une intensité nouvelle. L'exposition est toujours ouverte pour une durée d'un mois à l'intérieur du Grand Théâtre National de Dakar.