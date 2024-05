Diversité culturelle: La richesse culturelle du Sénégal à l'honneur





À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré la diversité culturelle le 21 mai à la place du Souvenir africain, en présence de plusieurs personnalités sénégalaises et africaines venues nombreuses prendre part à cette rencontre de haute portée culturelle qui s'inscrit dans le cadre du dialogue et du partage entre communautés différentes.





Organisé par la Direction du patrimoine national, l'événement s'est tenu dans une ambiance festive en présence de toutes les couches sociales, des différentes ethnies locales et nationalités dans le but de renforcer les liens culturels qui unissent les peuples d'Afrique et du reste du monde. La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement célèbre non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable.





Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le secteur culturel et créatif constitue l’un des moteurs de développement les plus puissants au monde avec plus de 48 millions d’emplois à l’échelle globale, dont près de la moitié est occupée par des femmes, soit 6,2 % de tous les emplois existants et 3,1 % du PIB mondial. C’est également le secteur qui emploie et offre des opportunités au plus grand nombre de jeunes de moins de 30 ans.





Néanmoins la culture reste toujours le parent pauvre, car le secteur n'a toujours pas la place qu'il mérite dans les politiques publiques et la coopération internationale.





En marge de cette journée, les acteurs culturels ont adressé un message fort aux autorités chargées de la culture de renforcer les capacités avec un fonds dédié au patrimoine comme le cinéma, la musique...





Pour le directeur de cabinet du ministre de la Culture, le Sénégal est dans la logique de mettre en place une bonne politique culturelle qui va permettre aux artistes de tous bords de vivre convenablement de leur art sans aucun souci.





"En effet, dit Khalil Sow, nous avons cette volonté de faire en sorte que les artistes vivent décemment et dignement de leurs talents, et participent pleinement à la construction de notre identité nationale, à la consolidation de la cohésion sociale, à l’essor économique de notre pays et à son rayonnement international. La

culture, facteur de création de richesses et d’emplois, rend possible le développement et le stimule. Dès lors, sans occulter son immense valeur immatérielle, les secteurs créatifs et culturels doivent davantage contribuer à la formation de notre économie réelle", a-t-il déclaré.





En outre, l'activité s'est soldée par de belles prestations chorégraphiques et de chants des différentes communautés venues assurer l'animation et l'ambiance dans le but de donner un cachet artistique à l'événement.