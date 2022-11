Hip Hop : Nix révèle pourquoi il ne chantait qu’en français

Le rappeur Nix va fêter en 2023 ses vingt ans dans la musique. Il a confié à Enquête être en train de travailler, dans cette perspective, sur un album et un film.



Celui qui se nomme Nicolas Omar Diop à l’état civil a profité de l’entretien avec le journal pour révéler pourquoi jusque-là, il ne chantait pas en wolof. «C’est juste que j’ai commencé avec un album en français, ç’a marché, confesse-t-il. Cela m’a ouvert des portes au mali, au Bénin, au Togo, un peu partout. Du coup, j’ai continué parce que j’avais un public panafricain.»



Mais Nix ne tarda pas à changer de registre. Pour s’adapter à ses fans locaux. Il dit : «Je me suis rendu compte que pour reconnecter avec mon public au Sénégal, il fallait vraiment rapper en wolof; ce qui est normal. Et c’est quelque chose que je sais faire. Du coup, j’ai repris les ‘armes’. Ça m’a permis aussi de sortir de ma zone de confort.»