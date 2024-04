MASA 2024 À Abidjan: Diyane Adam's, le seul artiste sénégalais en lice

Après avoir brillamment représenté le Sénégal aux derniers Jeux de la Francophonie avec une prestation, Diyane fait cap sur la Côte d'Ivoire le Marché des arts et du spectacle d'Abidjan (MASA).





Panafricaniste confirmé dans un style musical caractérisé par des discours rassurants qui traitent plusieurs thèmes, Diyane fait partie des jeunes chanteurs sénégalais sollicités dans les plus grands spectacles à l'international.





Pour l'édition 2024 du MASA, il figure sur la ZONE STREET ART DU MASA officielle. Il est en compétition avec d'autres artistes africains à l'image de Soûl Bang's et de son épouse Manamba Kanté.





Le MASA a éclairé la scène artistique de l'Afrique de l'Ouest en rassemblant des artistes et des talents de divers horizons. Cet événement renommé a su s'imposer comme une plateforme incontournable pour la promotion des arts du spectacle, favorisant les rencontres et les collaborations entre artistes, créateurs et professionnels de l'industrie culturelle. L'événement a débuté le 13 avril et prendra fin le 20 avril 2024.