Micro-folie : Un musée numérique pour attirer le grand public vers les institutions culturelles

Une micro-folie est installée au musée Théodore Monod de l’Institut fondamentale d’Afrique noire (Ifan). La cérémonie d’inauguration s’est tenue ce lundi 22 avril au musée Théodore Monod. Il s’agit d’une galerie numérique qui vient s’ajouter aux œuvres culturelles du Sénégal. En effet, ce musée numérique « propose un contenu culturel et technologique pouvant s’installer dans tous les espaces. L’objectif est d’offrir un espace d’activité accessible et ludique. Elle est composée d’un musée numérique et de plusieurs milliers d’œuvres d’art venant de plusieurs institutions muséales », a expliqué Abdoulaye Sy, responsable de la Micro-folie. Cet espace d’éducation artistique rassemble un ensemble de dispositifs composé de matériels dont dix tablettes, un grand écran et une sonorisation. La Micro-folie intègre ainsi « la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et des écrans interactifs pour présenter des œuvres d'art, des expositions virtuelles, des performances artistiques ».





Le concept « micro-folie » a pour objectif d’attirer le grand public vers les institutions culturelles à travers le numérique. « On sait que les musées sont des institutions qui ne sont pas forcément des plus accessibles. Et donc la Micro-Folie peut s’installer partout. Au musée des civilisations noires, elle est itinérante. L’objectif, c’est d’aller au-devant des publics et de leur montrer ces œuvres d’une part d’un point de vue numérique pour ensuite leur donner envie d’aller dans une institution culturelle au sens large. C’est vraiment la porte d’entrée pour accéder à la culture », a expliqué Christophe Chauffour, Grand Palais RMN.





Espace didactique





Par ailleurs, espace didactique, ce musée numérique propose des programmes éducatifs et des ateliers pour les élèves. Il contribue ainsi à sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la culture et de l'art. Selon Laurent Montillet, Directeur délégué de l’Institut français du Sénégal (IFS), « ce projet a été réceptacle de nombreuses sciences et formations. On reçoit des professeurs de différentes institutions à l’institut français à qui on explique le dispositif et comment ils peuvent l’intégrer dans leurs différents programmes ».