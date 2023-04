"Grande Nuit de la Voix des Anges" : La communauté chrétienne monte au créneau et dénonce une discrimination !

Le Sénégal s'apprête à accueillir pour la première fois de son histoire le plus grand rendez-vous jamais organisé par la communauté chrétienne dans son authenticité, qui s'engage à montrer sa belle culture religieuse au travers du chant et de la musique gospel. Toutes les chorales des 14 régions du pays et celles de la sous-région, sans oublier les chantres qui sont attendus dans la banlieue dakaroise pour prendre part à la nuit de louanges pour la gloire du Seigneur Jésus Christ, "La Grande Nuit de la Voix des Anges".





Mais force est de noter que tout n'est pas rose, à quelques jours de l'avènement. Les organisateurs fustigent l'attitude des uns et des autres qui font la sourde oreille vis-à-vis de cette activité. Ils affirment qu'aucune autorité ne s'est signalée, bien qu'ils aient fait toutes les démarches nécessaires en sollicitant toutes les autorités compétentes et les guides religieux.





"Cependant, malgré des lettres envoyées aux différents acteurs politiques (dont certains participants sont des habitants de leur localité) il a été noté un silence inquiétant, pour ne pas dire de réponses quasi inexistantes. La communauté chrétienne étant avant tout une communauté sénégalaise se voit laissée en rade et mise à l'écart par rapport à ses différentes activités culturelles religieuses. Ceci étant dit, nous ne cherchons aucunement à tergiverser ou à faire du bavardage, mais notons que les différentes manifestations organisées au Sénégal (Magal Touba, Gamou Tivaouane, 18 Safaar, événements chanteurs religieux et autres....) bénéficient de plus de soutien sinon d'une prise en charge globale, de médiatisation, etc. (chose qui louable)", nous renseigne le porte-parole face à la presse cet après-midi.





Ils appellent l'État du Sénégal, à travers ses institutions, à faire un traitement équitable sur les événements et les fêtes religieuses organisées au Sénégal. Frappés par ce manque de considération et les courriers non répondus ils dénoncent cette discrimination à leur égard. "Avons-nous droit ou plutôt méritons-nous aide ou soutien provenant de la République en rapport à nos rares festivités ? Ce n'est nullement une recherche d'égalité ou une comparaison quelconque, mais une équité transparente à l'égard de tous pour une parfaite corrélation des droits et des différences", ont-ils martelé.





Pour l'événement prévu le 22 avril 2023 au stade Alassane Djigo de Pikine, le comité d'organisation rassure les populations sur l'aspect sécuritaire. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises avec la police pour la libre circulation des personnes et des biens.





"Nous voulons rassurer l’ensemble de nos frères et sœurs chrétiens, ainsi que nos amis et sympathisants qui voudraient prendre part à ce grand rendez-vous qu’un dispositif sécuritaire renforcé sera avec nous pour nous accompagner tout au long de cette soirée de prière. Tout Pikine sera encadré par la police".