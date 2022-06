Youssou Ndour-Omar Pène : Quand deux légendes ravivent les souvenirs à Bercy

Après presque quatre années d'absence en raison de la pandémie du coronavirus, le grand Bal de Bercy a connu un nouveau souffle cette année avec de belles surprises sur scène !



En 1996, Youssou Ndour et Omar Pène avaient enregistré ensemble l'album culte le plus vu de l'histoire de la musique sénégalaise, "Euleuk Sibir". L’album fut un succès fou et a laissé des souvenirs vivaces chez les fans. 26 ans après cette époque glorieuse, ces deux légendes de la musique populaire sénégalaise se sont retrouvés à nouveau sur la scène mythique de Bercy en France sur l'invitation de Youssou N'Dour à l'occasion du traditionnel Grand Bal.



Un geste que le public sénégalais a fortement apprécié et magnifié sur les réseaux sociaux.



En deux heures d'intenses retrouvailles avec le public sur la scène, les deux artistes ont convoqué l'histoire en chantant à l'unisson quelques titres phares de leur album Euleuk Sibir. Ils ont revisité un répertoire glorieux gorgé de belles chansons comme Tongo, Silmakha, Indépendance, Warougar, etc…



Il faut aussi noter qu’au moment où Youssou Ndour et Omar Pène assuraient le show à Bercy, le Roi du Yela, Elhadji Beydi Baba Maal, a, de son côté, gratifié une belle présentation au Royal Festival Hall de Londres ce 18 juin pour rendre un hommage à la Reine d'Angleterre.