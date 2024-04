Mauritanie : Les dessous de la visite du Président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye effectue sa première visite à l’étranger en Mauritanie. Au cœur des discussions quelques sujets essentiels dont l’exploitation du gaz par les deux pays frontaliers, l'octroiement de nouvelles licences aux pêcheurs sénégalais, également consolider davantage les liens historiques et la coopération entre Dakar et Nouakchott. Une visite pleine d’enjeux qui, d’après notre confrère mauritanien, Amadou Seck, pourra mettre fin aux problèmes sécuritaires et participer à l’amélioration des conditions de séjour des Sénégalais en Mauritanie.







« Le Sénégal et la Mauritanie entretiennent des relations séculaires tissées par la géographie, le sang, l'histoire et de multiples intérêts réciproques. Ainsi, le choix du président Faye, porté sur la Mauritanie, apparaît comme tout à fait logique. Parmi les enjeux de cette visite, on peut citer le dossier de l'exploitation commune du gaz, la pêche, les conditions de séjour des Sénégalais en Mauritanie et la transhumance du bétail mauritanien au Sénégal. Parmi ces enjeux, on peut citer le dossier de l'exploitation commune du champ gazier, dont les réserves sont estimées à 450 milliards de mètres cubes. Ce site se trouve à cheval sur la frontière maritime. Un projet dont le démarrage a enregistré une série de reports avec des conséquences sur les coups et la forte probabilité d'un audit », renseigne le technicien des médias sur iRadio.





A en croire le journaliste Amadou Seck, la question des licences de pêche en faveur des pêcheurs de Saint-Louis, les conditions de résidence de la communauté sénégalaise en Mauritanie, notamment le problème de la carte de séjour seront aussi à l’ordre du jour.





Il parle également de la transhumance du bétail mauritanien vers le Sénégal pendant la saison sèche, dans un contexte marqué par l'insécurité à la frontière est avec le Mali. Sans oublier que c’est cette insécurité sous-régionale qui est à l'origine de l'expansion du terrorisme et des changements anticonstitutionnels, résultant des coups d'État militaires.