Ministère des Affaires étrangères : plus de 70 diplomates rappelés

Ça grogne dans les couloirs de la diplomatie sénégalaise. Et pour cause : le rappel de 70 diplomates en poste à l’étranger. Selon L’Observateur, qui donne l’information, cette décision de la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères concerne «vice-consuls, chefs de bureau économique, secrétaires et attachés d’ambassade».



«Les messages de rappel communiqués aux postes diplomatiques sont notifiés aux intéressés, rapporte le journal. A ces derniers, il est demandé de communiquer la composition de leur famille en vue de l'acquisition, par les Affaires étrangères, des titres de voyage.»



La même source précise que l’État va «prendre en charge les billets d'avion pour le retour du conjoint et jusqu'à 5 enfants». Aussi, «un forfait bagage sera versé aux agents rappelés».



Pour l’heure, constate le quotidien du Groupe futurs médias (GFM), les concernés sont plongés dans un «profond désarroi» du fait, d’une part, «du caractère brusque de la mesure qui a pris de court les diplomates visés», et d’autre part, des «contraintes sociales» qu’elle risque d’entraîner.



En effet, à côté des «cessations de paiement» que va entraîner la fin de leur mission à l'étranger, ces derniers s’inquiètent des répercussions sur la scolarité de leurs enfants. «Dans la plupart des pays, l’année scolaire est toujours en cours», relève L’Observateur.



Les diplomates concernés peuvent se consoler d’apprendre d'un haut cadre interrogé par le journal que «les rappels ne seront effectifs qu’à partir du mois de juillet». En période de vacances scolaires.