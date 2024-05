Sommet de l’OCI en Gambie : Le coup de main de Diomaye Faye à Adama Barrow

La Gambie accueille, les 4 et 5 mai prochains, le 15e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). Banjul est actuellement dans les préparatifs. Il bénéficiera d'un coup de main du Sénégal.





En effet, selon le directeur exécutif du comité d'organisation du sommet, Yankuba Dibba, Dakar a mis à la disposition de Banjul l'aéroport militaire de Yoff. C'est à cause du peu d'espace de stationnement à l'aéroport international de Banjul.





Certains avions pourront donc se garer à Dakar, à Yoff.





Pour M. Dibba, ce coup de main du Sénégal ne remet aucunement en cause les capacités d'hébergement de la Gambie, comme ont pu le suggérer certaines opinions. Ces participants au sommet ne seront pas logés au Sénégal.





« Même si nous devons recevoir 5 000 invités dans le pays, nous pouvons les loger temporairement… »